Контрактник из Астраханской области убит в боевых действиях

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Асламшо Шарипов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 580 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 22 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 579 бойцов из Астраханской области.

Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России Не менее 3503 бойцов из СКФО и 3547 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит Асламшо Шарипов, 1988 года рождения, сообщила 23 июля в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

"26 февраля 2025 года подписал контракт и отправился на выполнение задач в рамках специальной военной операции. 5 марта прибыл на территорию Украины, прошёл через города Луганск и Белгород. 6 июля 2025 года Шарипов Асламшо Айниевич погиб в районе населённого пункта Юнаковка Сумской области", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 580 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.