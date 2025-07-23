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06:55, 23 июля 2025

Контрактник из Астраханской области убит на Украине

Артур Романов. Скриншот публикации администрации Володарского района https://t.me/regionvol/10440

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Артур Романов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 579 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 578 бойцов из Астраханской области.

Российские военные. Скриншот фото Минобороны России от 19.07.25, https://t.me/mod_russia/54816?single.
20:53 19.07.2025
Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России
Не менее 3503 бойцов из СКФО и 3547 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит Артур Романов, 1987 года рождения, сообщила 22 июля в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Романов работал рыбаком в колхозе имени 20-го партсъезда, затем — на мебельной фабрике. "26 сентября 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны РФ. В звании сержанта он был назначен стрелком мотострелкового отделения 252 мотострелкового полка... Его жизнь трагически оборвалась 23 октября 2024 года", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 579 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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