Боец из Астраханской области убит в военной операции

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Волгомурат Конскалиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 578 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 577 бойцов из Астраханской области.

Волгомурат Конскалиев родился 25 января 1972 года в селе Нововасильево Володарского района. После окончания школы поступил в училище, получил специальность киномеханика. В 1990–1992 годах проходил срочную службу. Трудился мотористом в колхозе «Память Ильича». По направлению правления колхоза окончил обучение и получил профессию капитана малого судна, продолжив работу в родном районе. Позже — в Мултановском сельсовете, где работал капитаном на паромной переправе. С 2016 года работал в Самаре, путейцем на РЖД. В 2024 году подписал контракт на участие в специальной военной операции. Убит 25 марта 2025 года, сообщила 21 июля администрация Володарского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 578 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.