Контрактник из Астраханской области убит в боевых действиях

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Арман Сейталиев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 577 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 576 бойцов из Астраханской области.

Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России Не менее 3503 бойцов из СКФО и 3547 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит Арман Сейталиев, 1987 года рождения, сообщила 20 июля в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Сейталиев 12,5 года служил в ФСИН и вышел на пенсию в 2023 году. В 2024 году он подписал контракт и отправился в зону военной операции, где был убит 7 июля 2025 года, говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 577 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.