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15:53, 19 июля 2025

Девять бойцов из Астраханской области убиты в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Каким Шадиров, Анатолий Шатовкин, Алексей Гуляев, Павел Симаков, Валерий Маринов, Исатай Джангалиев, Салават Досмухамбетов, Николай Модянов, Азамат Кубашов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 576 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 17 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 567 бойцов из Астраханской области.

Власти Камызякского района назвали  имя убитого  в военной операции бойца, отчитываясь об открытии мемориальной доски. Каким Шадиров родом из села Иванчуг. После школы поступил учиться на водителя, параллельно учился на сигнальщика в ДОСААФе.Срочную службу проходил в Балтийском флоте. После демобилизации работал водителем в местном колхозе. В августе добровольно отправился на СВО. Посмертно награжден Орденом мужества, говорится в публикации в Telegram-канале районной администрации от 24 июня

Ранее в военной операции убиты Анатолий Шатовкин, Алексей Гуляев, Павел Симаков, Валерий Маринов, Исатай Джангалиев, Салават Досмухамбетов, Николай Модянов, Азамат Кубашов, следует из отчетов районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 576 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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