Девять бойцов из Астраханской области убиты в зоне СВО

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Каким Шадиров, Анатолий Шатовкин, Алексей Гуляев, Павел Симаков, Валерий Маринов, Исатай Джангалиев, Салават Досмухамбетов, Николай Модянов, Азамат Кубашов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 576 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 17 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 567 бойцов из Астраханской области.

Власти Камызякского района назвали имя убитого в военной операции бойца, отчитываясь об открытии мемориальной доски. Каким Шадиров родом из села Иванчуг. После школы поступил учиться на водителя, параллельно учился на сигнальщика в ДОСААФе.Срочную службу проходил в Балтийском флоте. После демобилизации работал водителем в местном колхозе. В августе добровольно отправился на СВО. Посмертно награжден Орденом мужества, говорится в публикации в Telegram-канале районной администрации от 24 июня

Ранее в военной операции убиты Анатолий Шатовкин, Алексей Гуляев, Павел Симаков, Валерий Маринов, Исатай Джангалиев, Салават Досмухамбетов, Николай Модянов, Азамат Кубашов, следует из отчетов районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 576 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.