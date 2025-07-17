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06:54, 17 июля 2025

Названы имена трех убитых в военной операции бойцов из Астраханской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

О гибели Азамата Ахатова, Асхада Мухаева и Ильяса Тюлегенова стало известно после передачи посмертных наград их родным.  С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 567 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум  564 бойца из Астраханской области.

Церемония передачи Орденов мужества состоялась 16 июля в актовом зале районной администрации Камызякского района Астраханской области, говорится в сообщении официального Telegram-канала местных властей. В публикации приводятся краткие биографические данные убитых. Азамат Ахатов, уроженец села Чаган, вырос в многодетной семье. После срочной службы работал электромехаником, был мобилизован.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Житель города Камызяк Асхад Мухаев во время срочной службы подписал контракт, участвовал в боевых действиях на территории Чечни, После контрактной службы ушел в запас, а с началом специальной военной операции принял участие в боевых действиях. Рядовой Ильяс Тюлегенов из села Парыгино работал промысловым рыбаком, а в 2023 году ушел добровольцем в зону специальной военной операции.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 567 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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