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05:56, 16 июля 2025

Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине

Олег Павлов. Фото из телеграм-канала администрации Володарского района https://t.me/regionvol/10401

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Олег Павлов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 564 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 563 бойцов из Астраханской области.

В военной операции убит мобилизованный Олег Павлов, сообщила 15 июля в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

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"Олег Сергеевич родился 29 ноября 1984 года в селе Нововасильево. После окончания школы проходил срочную службу на Балтийском флоте в составе Вооружённых сил Российской Федерации. Вернувшись к мирной жизни, трудился в Москве на строительстве, а в 2008 году работал егерем в заповеднике [в Астраханской области]", - говорится в публикации.

23 ноября 2022 года Павлов был мобилизован. "Проходил службу в Запорожской области, позже — в военной части, дислоцированной в городе Покровске Донецкой Народной Республики", - сообщили районные власти.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 564 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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