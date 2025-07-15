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Кавказский узел

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08:50, 15 июля 2025

Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции

Андрей Бакунин. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Володарского района от 14.07.25, https://t.me/regionvol/10398?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Бакунин и Владимир Калачев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 563 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 10 июля власти официально признали убитыми не менее 561 бойца из Астраханской области.

Андрей Бакунин в 2024 году заключил контракт, служил на территории ДНР. Убит 11 февраля, ему было 43 года, сообщила администрация Володарского района 14 июля в своем Telegram-канале.

Ранее районные власти сообщали, Что 27 мая был убит 54-летний Владимир Калачев.

Военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
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Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7000
Не менее 3486 бойцов из СКФО и 3514 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 563 бойца из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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