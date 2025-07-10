Пять бойцов из Астраханской области убиты в военной операции

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Илья Бибиков, Денис Овсянников, Вусал Баширов, Михаил Кузьмичев и Артем Запарин убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 561 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 июля власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 556 бойцов из Астраханской области.

В селе Чулпан похоронили участника специальной военной операции на Украине Илью Бибикова. Он родился 23 июня 1992 года в селе Чулпан. После школы и армии работал в спасательном отряде МЧС Икрянинского района. В 2022 году был мобилизован, служил в рядах Вооруженных сил РФ на Донецком направлении водителем в звании младшего сержанта, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Икрянинского района от 9 июля.

Ранее власти района сообщали, что в военной операции убиты ефрейтор, старший наводчик миномётного взвода Денис Овсянников, рядовой, стрелок-радиотелефонист Вусал Баширов, ефрейтор, наводчик штурмовой роты Михаил Кузьмичев, контрактник Артем Запарин.

Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3479 бойцов из ЮФО и 3473 – из СКФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 561 бойца из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.