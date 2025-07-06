Боец из Астраханской области убит в зоне СВО

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Азамат Колханов убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 556 бойцов из Астраханской области.

Азамат Колханов родился 23 августа 2001 года в селе Икряное Икрянинского района. После окончания Астраханского кооперативного техникума экономики и права по специальности «Правоохранительная деятельность» Азамат был призван на срочную службу. А 1 марта 2023 года заключил контракт с Минобороны. Он убит 29 августа 2024 года, сообщила сегодня администрация Володарского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 556 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.