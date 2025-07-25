×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:57, 25 июля 2025

Еще один срочник погиб на границе в Сюникской области

Военнослужащий Армении. Фото: https://24news.am/nerkin-kyank/429974/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гибель 18-летнего военнослужащего-срочника в Пограничных войсках Армении расследуется по статье о доведении до самоубийства.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля стало известно, что военнослужащий пограничных войск погиб в Сюникской области Армении. По данным Службы нацбезопасности Армении, он был убит выстрелом из собственного оружия. По делу о доведении до самоубийства спустя несколько дней был задержан сослуживец погибшего. 

Доля небоевых потерь среди армянских военных выросла до 90%, заявили в октябре 2024 года правозащитники. Они призвали государство уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии.

Военный, проходивший срочную службу в Пограничных войсках СНБ Армении, погиб в Сюникской области. Следственный комитет Армении выясняет обстоятельства его гибели, дело возбуждено по статье "Доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности", передает “Новости-Армения”.

Трагический инцидент произошел в селе Давид Бек, военнослужащий погиб в результате огнестрельного ранения. Гибель срочника стала результатом “инцидента с сослуживцем”, утверждает издание 24News.am. 

Погибшему пограничнику было 18 лет, его зовут Мовсес Погосян, отмечает News.am.

Рост небоевых потерь среди военнослужащих неоднократно вызывал вопросы к властям Армении. Власти и омбудсмен должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

В феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване заявили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. В 2020 году правозащитники констатировали, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пенсионерка получает армянский паспорт. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:58, 25 июля 2025
Изменения жилищной программы мотивировали беженцев принимать гражданство Армении
Карточка Семена Субботина из базы розыска МВД РФ, https://мвд.рф/wanted.
21:58, 21 июля 2025
Правозащитники обеспечили безопасность Субботина в Армении
Карточка Семена Субботина из базы розыска МВД РФ, https://мвд.рф/wanted.
17:53, 20 июля 2025
Правозащитники заявили о риске похищения российского военного в Ереване
Кинофестиваль "Золотой абрикос". Фото: Seroujo https://ru.wikipedia.org
02:57, 20 июля 2025
Названы победители кинофестиваля "Золотой абрикос"
10:55, 19 июля 2025
Бывший депутат арестован в Ереване по делу о призывах к захвату власти
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
8
44 дня войны за полтора часа
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
13:29, 13 июня 2025
Ветер с Апшерона
5
Азербайджан против России в иранском вопросе
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
11:29, 24 мая 2025
Ветер с Апшерона
3
Угроза нового витка
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Ульви Гасанли. Фото: https://abzas.org/az/2025/7/abzas-mediann-direktoru-ulvb68f50f1-c/
25 июля 2025, 11:55
Ухудшилось состояние здоровья голодающего в заключении Гасанли

Песок с мазутом в Воскресенском. Стоп-кадр видео Kub_mash от 23.07.25, https://t.me/kub_mash/9680/
24 июля 2025, 19:53
Оперштаб сообщил об очередном переносе сроков вывоза песка с мазутом из Воскресенского

Михаил Серенко. Фото: https://t.me/newsv1/79733
24 июля 2025, 14:54
Волгоградский политолог арестован на два месяца

Зарема Мусаева. Фото: https://www.facebook.com/russia.usembassy/posts принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
24 июля 2025, 11:55
Четыре года колонии-поселения запросило обвинение для Заремы Мусаевой

Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Показать больше