Еще один срочник погиб на границе в Сюникской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гибель 18-летнего военнослужащего-срочника в Пограничных войсках Армении расследуется по статье о доведении до самоубийства.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля стало известно, что военнослужащий пограничных войск погиб в Сюникской области Армении. По данным Службы нацбезопасности Армении, он был убит выстрелом из собственного оружия. По делу о доведении до самоубийства спустя несколько дней был задержан сослуживец погибшего.

Доля небоевых потерь среди армянских военных выросла до 90%, заявили в октябре 2024 года правозащитники. Они призвали государство уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии.

Военный, проходивший срочную службу в Пограничных войсках СНБ Армении, погиб в Сюникской области. Следственный комитет Армении выясняет обстоятельства его гибели, дело возбуждено по статье "Доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности", передает “Новости-Армения”.

Трагический инцидент произошел в селе Давид Бек, военнослужащий погиб в результате огнестрельного ранения. Гибель срочника стала результатом “инцидента с сослуживцем”, утверждает издание 24News.am.

Погибшему пограничнику было 18 лет, его зовут Мовсес Погосян, отмечает News.am.

Рост небоевых потерь среди военнослужащих неоднократно вызывал вопросы к властям Армении. Власти и омбудсмен должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

В феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване заявили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. В 2020 году правозащитники констатировали, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.