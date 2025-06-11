Защита Варданяна заявила о расхождениях в документах обвинения

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Обвинительный акт по делу Рубена Варданяна, который был переведен для подсудимого с азербайджанского языка на русский, не соответствует оригиналу, заявила защита. Суд отказался назначить экспертизу перевода по ходатайству Варданяна.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает обвинения против бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Статьи, вмененные ему, предусматривают пожизненное заключение. С 1 апреля на заседаниях выступают потерпевшие - преимущественно военные, которые получили ранения при обстрелах со стороны Армении, они требовали "самого сурового" наказания для Варданяна. Подсудимый и его адвокат несколько раз заявляли протест суду, но все ходатайства об отводе судей были отклонены.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, чье дело слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

На очередном заседании в Бакинском военном суде 10 июня Рубен Варданян подал ходатайство с просьбой предоставить членам его семьи копии обвинительного акта. Он также просил рассмотреть ходатайства, которые подавались на предыдущих слушаниях. Судья Зейнал Агаев отказался выносить эти ходатайства на обсуждения, указав, что они рассматривались ранее и решения по ним были приняты.

Варданян вновь также заявил ходатайство с просьбой назначить экспертизу русского перевода обвинительного акта, чтобы проверить его соответствие оригиналу на азербайджанском языке. Прокурор возразил против рассмотрения ходатайства, указав, что подсудимый уже подавал его ранее, однако суд удалился в совещательную комнату и постановил оставить просьбу Варданяна без удовлетворения, передает Report.

После обсуждения ходатайств в суде вновь выступили потерпевшие. Среди них были родители азербайджанских военных, убитых в ходе боевых действий и сами военные, которые были ранены в ходе боев. Один из них, Фарзани Наджафзаде, сообщил, что был ранен в плечо из снайперской винтовки, а когда сослуживцы оказывали ему первую помощь, армянские военные сбросили на них гранату с беспилотника. В результате взрыва гранаты Наджафзаде также получил ранения. Другие потерпевшие, рассказывая суду о ранениях, полученных в разных районах, сообщали об убитых сослуживцах, передает “Азертадж”. Всего на заседании 10 июня выступили около 30 потерпевших.

Следующее заседание суда назначено на 17 июня.

Рубен Варданян настаивает на экспертизе переводов документов, поскольку адвокат ранее выявил в них несоответствия - в частности, первоначальное обвинительное заключение и его перевод содержали различия “в части дат и описаний предполагаемых событий”. Суд отклонил ходатайство о проверки корректности перевода, сославшись на то, что его выполняли сертифицированные профессиональные переводчики, указывает защита бывшего госминистра Нагорного Карабаха в публикации на сайте Free Vardanyan.

Представители Варданяна вновь обратили внимание, что показания потерпевших о полученных ранениях никак не доказывают причастность подсудимого к событиям, в результате которых эти люди пострадали.

Адвокат Авраам Берман, который представляет интересы Варданяна в Бакинском военном суде, прокомментировал обвинительное заключение, указав на нарушение принципа индивидуальной ответственности.

“Обвинение должно основываться на установлении прямой причинно-следственной связи между действиями конкретного лица и инкриминируемыми деяниями”, - указал он, сославшись на одну из статей УК Азербайджана. Берман заключил, что предъявленное Варданяну обвинение “не учитывает основополагающие принципы уголовного права”, говорится в публикации на странице кампании Free Vardanyan в Instagram*.

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