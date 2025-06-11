×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:42, 11 июня 2025

Защита Варданяна заявила о расхождениях в документах обвинения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвинительный акт по делу Рубена Варданяна, который был переведен для подсудимого с азербайджанского языка на русский, не соответствует оригиналу, заявила защита. Суд отказался назначить экспертизу перевода по ходатайству Варданяна.  

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает обвинения против бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Статьи, вмененные ему, предусматривают пожизненное заключение. С 1 апреля на заседаниях выступают потерпевшие - преимущественно военные, которые получили ранения при обстрелах со стороны Армении, они требовали "самого сурового" наказания для Варданяна. Подсудимый и его адвокат несколько раз заявляли протест суду, но все ходатайства об отводе судей были отклонены. 

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, чье дело слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

На очередном заседании в Бакинском военном суде 10 июня Рубен Варданян подал ходатайство с просьбой предоставить членам его семьи копии обвинительного акта. Он также просил рассмотреть ходатайства, которые подавались на предыдущих слушаниях. Судья Зейнал Агаев отказался выносить эти ходатайства на обсуждения, указав, что они рассматривались ранее и решения по ним были приняты. 

Варданян вновь также заявил ходатайство с просьбой назначить экспертизу русского перевода обвинительного акта, чтобы проверить его соответствие оригиналу на азербайджанском языке. Прокурор возразил против рассмотрения ходатайства, указав, что подсудимый уже подавал его ранее, однако суд удалился в совещательную комнату и постановил оставить просьбу Варданяна без удовлетворения, передает Report. 

После обсуждения ходатайств в суде вновь выступили потерпевшие. Среди них были родители азербайджанских военных, убитых в ходе боевых действий и сами военные, которые были ранены в ходе боев. Один из них, Фарзани Наджафзаде, сообщил, что был ранен в плечо из снайперской винтовки, а когда сослуживцы оказывали ему первую помощь, армянские военные сбросили на них гранату с беспилотника. В результате взрыва гранаты Наджафзаде также получил ранения. Другие потерпевшие, рассказывая суду о ранениях, полученных в разных районах, сообщали об убитых сослуживцах, передает “Азертадж”. Всего на заседании 10 июня выступили около 30 потерпевших. 

Следующее заседание суда назначено на 17 июня.

Рубен Варданян настаивает на экспертизе переводов документов, поскольку адвокат ранее выявил в них несоответствия - в частности, первоначальное обвинительное заключение и его перевод содержали различия “в части дат и описаний предполагаемых событий”. Суд отклонил ходатайство о проверки корректности перевода, сославшись на то, что его выполняли сертифицированные профессиональные переводчики, указывает защита бывшего госминистра Нагорного Карабаха в публикации на сайте Free Vardanyan.

Представители Варданяна вновь обратили внимание, что показания потерпевших о полученных ранениях никак не доказывают причастность подсудимого к событиям, в результате которых эти люди пострадали. 

Адвокат Авраам Берман, который представляет интересы Варданяна в Бакинском военном суде, прокомментировал обвинительное заключение, указав на нарушение принципа индивидуальной ответственности.

“Обвинение должно основываться на установлении прямой причинно-следственной связи между действиями конкретного лица и инкриминируемыми деяниями”, - указал он, сославшись на одну из статей УК Азербайджана. Берман заключил, что предъявленное Варданяну обвинение “не учитывает основополагающие принципы уголовного права”, говорится в публикации на странице кампании Free Vardanyan в Instagram*.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Медиснкий на фоне флага Азербайджана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:51, 10 июня 2025
МИД Азербайджана раскритиковал заявление Владимира Мединского
Суд по делу карабахских лидеров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:56, 3 июня 2025
Жертвы 44-дневной войны выступили в суде по делу карабахских лидеров
Последствия обстрела Барды ракетами системы залпового огня "Смерч". 28 октября 2020 года. Фото корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова.
06:58, 31 мая 2025
Потерпевшие сообщили суду в Баку о ракетных обстрелах в ходе 44-дневной войны
Книга "Арцах: блокада и насильственное переселение в человеческих историях". Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
02:58, 30 мая 2025
Книга о беженцах из Карабаха представлена в Ереване
Рубен Варданян в суде. Фото: report.az
02:49, 28 мая 2025
Десятки потерпевших допрошены в суде по делу Рубена Варданяна
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
10
44 дня войны за полтора часа
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Коллаж “Кавказского узла”. Скришот https://islamnews.ru/2025/6/6/skhiigumen-gavriil-uvolen-za-nezdorovye-fentezi-o-sile-very-musulman, стоп-кадр видео от 03.06.25, https://www.instagram.com/p/DKbfka5R0RO (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России. Исламофобия: главное о реакции на слова схиигумена Гавриила и блогера Щепихина

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
07:44, 10 июня 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджан - чемпион мира по футболу!
Фото
16:32, 8 июня 2025
Ветер с Апшерона
1
О втором Азербайджане
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
16:31, 28 мая 2025
Ветер с Апшерона
28 мая - значение независимости Азербайджана
Фото
11:29, 24 мая 2025
Ветер с Апшерона
3
Угроза нового витка
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Розыск уклонистов в Дагестане. 10 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/iditelesom_help/5803
10 июня 2025, 18:41
Представитель военкомата Дагестана заверил в законности действий по розыску уклонистов

Усман Аушев. Пресс-служба администрации Магаса / Telegram
09 июня 2025, 20:55
Дошло до суда дело бывшего мэра Магаса

Работы по очистке пляжей в Анапе. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани.
09 июня 2025, 17:19
Мониторинг показал отсутствие новых выбросов мазута в Анапе

Зал суда. Фото: Федор Обмайкин / "Югополис"
09 июня 2025, 14:50
Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии

Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше