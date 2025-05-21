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04:07, 21 мая 2025

Суд в Баку отклонил очередной протест Варданяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Коллегия Бакинского военного суда отказалась рассматривать очередной протест Рубена Варданяна, заявив об отсутствии конкретных подтверждений тезисов о предвзятости судей. На заседании выступили еще более десяти потерпевших. 

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает обвинения против бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Статьи, вмененные ему, предсуматривают пожизненное заключение. Начиная с 1 апреля, на заседаниях выступают потерпевшие - преимущественно военнослужащие азербайджанской армии, которые получили ранения при обстрелах со стороны Армении, они требовали "самого сурового" наказания для Варданяна. Защита заявила, что на процесс не пустили дипломатов, хотя формальности для допуска были выполнены. 

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, чье дело слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

Процесс по делу Рубена Варданяна в Бакинском военном суде 20 мая продолжился показаниями потерпевших. Перед началом их допроса обвиняемый вновь подал протест в судебную коллегию при поддержке адвоката Авраама Бермана, но суд, как и ранее, оставил протест без рассмотрения. 

Среди допрошенных потерпевших были близкие родственники убитых азербайджанских военных: правопреемницей одного из них стала мать, другого - брат. Затем выступили еще более десяти потерпевших: все они рассказывали о ранениях, полученных при обстрелах армянскими военными позиций азербайджанской армии в разных районах, передает “Азертадж”.

Обстрелы, по их словам, велись из крупнокалиберного оружия, в том числе реактивными снарядами. Как и ранее, потерпевшие рассказывали также о раненых и убитых сослуживцах. Следующее судебное заседание по делу Варданяна назначено на 27 мая. 

Рубен Варданян не хочет жаловаться на условия своего содержания, чтобы не отвлекать внимание от незаконного судебного процесса, заявил его сын Давид Варданян в интервью британскому телеканалу. Он также посетовал, что международные издания не освещают преследование его отца. 

“Он стал дедушкой, но до сих пор не видел внучку, что очень печально для нас, но мы надеемся, что в будущем все изменится”, - цитирует слова Давида Варданяна страница кампании Free Vardanyan в Instagram*.

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Автор: "Кавказский узел"

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