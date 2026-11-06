Керимли получил премию Магнитского на фоне уголовного преследования

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Лидер Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли удостоен премии Магнитского. Правозащитная организация призвала обеспечить международное наблюдение за судебным процессом над ним, выразив обеспокоенность закрытым характером разбирательства и условиями содержания Керимли под стражей.

Как писал «Кавказский узел», в ноябре 2025 года сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали лидера ПНФА Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы и обвинены по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Они отвергли обвинение, Керимли назвал свое уголовное дело политическим преследованием. В Бакинском суде по тяжким преступлениям 3 ноября состоялось подготовительное заседание по делу Керимли и Ибрагима. Заседание было закрытым, сторонников обвиняемых не только не пустили в зал суда, но и не позволили собраться у здания суда.

Премия в области прав человека имени умершего в московском изоляторе юриста Сергея Магнитского была учреждена при участии организаций стран Европы, а также США и Канады. В ноябре 2015 года такую премию вручили дочери убитого в Москве политика Бориса Немцова Жанне (внесена в реестр иноагентов).

Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли удостоен премии Магнитского 2026 года в номинации «Выдающийся представитель политической оппозиции». В официальном заявлении организаторов премии отмечается, что Керимли «на протяжении десятилетий остается символом стойкости, отказываясь идти на компромиссы с авторитарным режимом, несмотря на постоянную угрозу личной свободе и безопасности».

Также указывается, что Керимли «возглавляет реальное продемократическое движение в Азербайджане в условиях полной ликвидации гражданских свобод в стране».

«В ноябре 2025 года Керимли был арестован сотрудниками государственных органов безопасности в ходе масштабной кампании против инакомыслия. Ему было предъявлено обвинение в попытке насильственного изменения конституционного строя. Сам Керимли, его партия и международные наблюдатели отвергают эти обвинения, называя их сфабрикованными и политически мотивированными. По состоянию на август 2026 года срок его содержания под стражей в качестве меры пресечения был продлён до ноября 2026 года. Али Керимли подвергался жестокому обращению в заключении, а состояние его здоровья стремительно ухудшается. Европейский парламент и международные правозащитные организации признают его политическим заключённым и продолжают требовать его немедленного освобождения», - отмечают организаторы премии.

В свою очередь, базирующийся в Канаде Центр по правам человека Рауля Валленберга призвал обеспечить международное наблюдение за судом над Али Керимли.

Правозащитная организация выразила обеспокоенность тем, что разбирательство началось в закрытом режиме, без допуска журналистов, родственников, сторонников и других представителей общественности.

Авторы заявления считают, что проведение процесса в закрытом режиме ставит под сомнение его справедливость и прозрачность. Они также указывают на усиливающиеся политические репрессии в Азербайджане и преследование представителей оппозиции.

Особую тревогу Центр выразил в связи с условиями содержания Керимли под стражей. По мнению правозащитников, обращение с оппозиционным политиком должно находиться под общественным контролем, особенно с учетом опасений за состояние его здоровья и жизнь.

Центр призвал обеспечить международное наблюдение за процессом, продолжение которого назначено на 13 ноября. По мнению организации, независимый контроль необходим для обеспечения беспристрастности суда, защиты основных прав человека и соблюдения международных правовых норм.

Как писал «Кавказский узел» премия имени Магнитского в 2024 году была присуждена дочери азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу Жале Байрамовой. Она была удостоена награды в в номинации "Выдающийся молодой активист по правам человека" "в знак признания ее невероятной работы по привлечению внимания к делу ее отца, доктора Губада Ибадоглу, и проведению кампании за его освобождение".