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12:57, 6 ноября 2026

Керимли получил премию Магнитского на фоне уголовного преследования

Али Керимли. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/ali-kerimli-arestujte-menya-osvobodite-chlenov-pnfa/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лидер Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли удостоен премии Магнитского. Правозащитная организация призвала обеспечить международное наблюдение за судебным процессом над ним, выразив обеспокоенность закрытым характером разбирательства и условиями содержания Керимли под стражей.

Как писал «Кавказский узел», в ноябре 2025 года сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали лидера ПНФА Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы и обвинены по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Они отвергли обвинение, Керимли назвал свое уголовное дело политическим преследованием. В Бакинском суде по тяжким преступлениям 3 ноября состоялось подготовительное заседание по делу Керимли и  Ибрагима. Заседание было закрытым, сторонников обвиняемых не только не пустили в зал суда, но и не позволили собраться у здания суда.

Премия в области прав человека имени умершего в московском изоляторе юриста Сергея Магнитского была учреждена при участии организаций стран Европы, а также США и Канады. В ноябре 2015 года такую премию вручили дочери убитого в Москве политика Бориса Немцова Жанне (внесена в реестр иноагентов).

Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли удостоен премии Магнитского 2026 года в  номинации «Выдающийся представитель политической оппозиции». В официальном заявлении организаторов премии отмечается, что Керимли «на протяжении десятилетий остается символом стойкости, отказываясь идти на компромиссы с авторитарным режимом, несмотря на постоянную угрозу личной свободе и безопасности».

Также указывается, что Керимли «возглавляет реальное продемократическое движение в Азербайджане в условиях полной ликвидации гражданских свобод в стране».

 «В ноябре 2025 года Керимли был арестован сотрудниками государственных органов безопасности в ходе масштабной кампании против инакомыслия. Ему было предъявлено обвинение в попытке насильственного изменения конституционного строя. Сам Керимли, его партия и международные наблюдатели отвергают эти обвинения, называя их сфабрикованными и политически мотивированными. По состоянию на август 2026 года срок его содержания под стражей в качестве меры пресечения был продлён до ноября 2026 года. Али Керимли подвергался жестокому обращению в заключении, а состояние его здоровья стремительно ухудшается. Европейский парламент и международные правозащитные организации признают его политическим заключённым и продолжают требовать его немедленного освобождения», - отмечают организаторы премии.

В свою очередь, базирующийся в Канаде Центр по правам человека Рауля  Валленберга призвал обеспечить международное наблюдение за судом над Али Керимли.

Правозащитная организация выразила обеспокоенность тем, что разбирательство началось в закрытом режиме, без допуска журналистов, родственников, сторонников и других представителей общественности.

Авторы заявления считают, что проведение процесса в закрытом режиме ставит под сомнение его справедливость и прозрачность. Они также указывают на усиливающиеся политические репрессии в Азербайджане и преследование представителей оппозиции.

Особую тревогу Центр выразил в связи с условиями содержания Керимли под стражей. По мнению правозащитников, обращение с оппозиционным политиком должно находиться под общественным контролем, особенно с учетом опасений за состояние его здоровья и жизнь.

Центр призвал обеспечить международное наблюдение за процессом, продолжение которого назначено на 13 ноября. По мнению организации, независимый контроль необходим для обеспечения беспристрастности суда, защиты основных прав человека и соблюдения международных правовых норм.

 Как писал «Кавказский узел» премия имени Магнитского в 2024 году была присуждена дочери азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу Жале Байрамовой. Она была удостоена награды в в номинации "Выдающийся молодой активист по правам человека" "в знак признания ее невероятной работы по привлечению внимания к делу ее отца, доктора Губада Ибадоглу, и проведению кампании за его освобождение".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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