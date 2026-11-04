Житель Баку арестован после протеста против школьного дресс-кода

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Суд в Баку приговорил к 15 суткам ареста Шахина Абдулова, который выступил в соцсети против запрета на ношение хиджаба в школах.

Как писал "Кавказский узел", к 30 октября в Азербайджане прекратились массовые протесты против запрета на ношение хиджабов в школах, однако недовольство проявляется в форме отдельных акций у школьных зданий. По данным активистов и правозащитников, участники протестов и их родственники сталкиваются с задержаниями, вызовами в полицию и другими формами давления.

С 12 октября в школах Азербайджана не допускают к занятиям педагогов и учениц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, активисты насчитали более 200 задержанных. Протесты стали продолжением многолетнего спора о религиозной одежде в школах, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты из-за школьного дресс-кода в Азербайджане".

Житель Сабунчинского района Баку Шахин Абдулов, 2001 года рождения, приговорен к 15 суткам административного ареста из-за публикации в Facebook*, в которой он выступил против запрета на ношение хиджаба, сообщает сегодня на своем сайте Meydan TV.

По словам родственников, решение об этом принял 3 ноября Сабунчинский районный суд. Однако семье неизвестно, по какой именно статье Кодекса об административных правонарушениях осужден Шахин Абдулов, говорится в публикации.

Напомним, в сентябре правительство Азербайджана внесло изменения в правила, регулирующие внешний вид учеников государственных школ. Теперь школьникам запрещено носить элементы одежды, которые нарушают единый стандарт формы или не соответствуют светскому характеру обучения.

6 октября кабмин утвердил аналогичные требования к внешнему виду учителей. Тексты соответствующих постановлений опубликованы на "Кавказском узле".

Власти заявили, что реформа направлена на полное исключение религиозных, этнических и социально-экономических различий в учебных заведениях. Ограничения на ношение хиджаба могут усилить напряженность между государством и религиозной частью общества. Действия властей связаны, возможно, с политическими опасениями - в частности, со стремлением предотвратить использование религиозного недовольства внешними силами, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Новости по этому сюжету "Кавказский узел" собрал на странице "Хиджаб как вызов режиму: противостояние верующих и властей Азербайджана. Кого в Баку считают радикалами".