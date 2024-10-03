Коков Казбек Валерьевич

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Российский политик и государственный деятель. Глава Кабардино-Балкарской Республики с 3 октября 2019 года. Переизбран в 2024 году.

Родился 20 июля 1973 года в селении Лескен-II Урванского района Кабардино-Балкарской АССР. Кабардинец. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт по специальности "ученый-агроном".

С 1995 года К.Коков работал заместителем генерального директора по коммерческим и общим вопросам ОАО "Халвичный завод "Нальчикский".

С 2002 года Казбек Коков - генеральный директор ОАО "Каббалкресурсы".

С 2003 по 2007 год К.Коков - депутат Нальчикского городского Совета местного самоуправления. Был членом комитета по аграрной политике и природопользованию в парламенте КБР.

В марте 2009 года Казбек Коков избран депутатом парламента Кабардино-Балкарии.

16 декабря 2010 года Коков был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия КБР, в связи с чем парламент Кабардино-Балкарии прекратил его депутатские полномочия.

С апреля 2013 года Коков работал советником регионального блока управления президента России по внутренней политике, курируя Северо-Кавказский регион.

26 сентября 2018 года Казбек Коков принял предложение Владимира Путина занять пост временно исполняющего обязанности главы Кабардино-Балкарии и поблагодарил его за доверие. "Не мне вам говорить, что ваша семья связана с вашей родной республикой самым тесным, наитеснейшим образом. Ваш отец возглавлял республику с 1992-го по 2005 год, и о нем там очень добрая, хорошая память. Он был эффективным руководителем и очень надежным товарищем", - сказал президент РФ на встрече с Коковым.

"Казбек Коков в последнее время работал в администрации президента, его назначение - очень удачное решение, он опытный человек и, безусловно, справится. Ему предстоит решать вопросы социально-экономического развития КБР: рабочие места, развитие промышленности, сельского хозяйства - все то, что на повестке у всех", - отметил сенатор от КБР Мухарбий Ульбашев.

3 октября 2019 года депутаты парламента Кабардино-Балкарии единогласно проголосовали за наделение Кокова полномочиями главы республики на 5 лет. Кроме Кокова кандидатами были выдвинуты директор филиала "Русгидро" Игорь Кладько и министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии Ильяс Шаваев.

3 сентября 2024 года Путин внес в парламент Кабардино-Балкарии кандидатуру Казбека Кокова для рассмотрения на должность главы республики. Другие кандидатуры, внесенные Путиным, – Алексей Войтов и Ильяс Шаваев. 3 октября 2024 года депутаты парламента Кабардино-Балкарии единогласно переизбрали главой региона Казбека Кокова.

Отец Казбека Кокова - Валерий Коков - почти 15 лет являлся главой Кабардино-Балкарии: с 1990 по 1991 год был председателем Верховного совета КБР, а с 1992 по 2005 год - президентом республики.

Женат, в семье две дочери. Старшая дочь – Виолетта.

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