Казбек Коков избран главой Кабардино-Балкарии

03 октября 2019, 14:00

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии единогласно проголосовали сегодня за врио главы республики Казбека Кокова, он вступает в должность руководителя региона.

"Кавказский узел" сообщал, что Казбек Коков с сентября 2018 года являлся врио главы Кабардино-Балкарии. На выборы, помимо него, президент Владимир Путин выдвинул кандидатуры директора филиала "Русгидро" Игоря Кладько и министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии Ильяса Шаваева. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заранее оценили шансы конкурентов Казбека Кокова быть избранными парламентом как очень низкие.

За кандидатуру Казбека Кокова единогласно проголосовали все 70 депутатов, сообщило сегодня РИА "Новости". Казбек Коков вступает в должность сегодня же. Торжественная церемония состоится в 15:00 мск, информировал "Интерфакс".

Парламент Кабардино-Балкарии опубликовал сегодня на своем сайте постановление об избрании Кокова главой республики на пять лет.

Оометим, что отец Казбека Кокова, Валерий Коков, почти 15 лет руководил регионом: в 1990-1991 годах как председатель Верховного совета Кабардино-Балкарии, затем, до 2005 года, как президент республики.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии как Казбека Кокова, так и Валерия Кокова.