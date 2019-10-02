Коков стал фаворитом выборов на фоне нерешенных проблем в Кабардино-Балкарии

02 октября 2019, 19:50

Шансы конкурентов Казбека Кокова быть избранными парламентом на пост главы Кабардино-Балкарии нулевые, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Новому руководителю республики предстоит решать присущие Северному Кавказу межэтнические и земельные проблемы.

Как писал "Кавказский узел", выборы главы Кабардино-Балкарии депутатами парламента республики назначены на 3 октября. Президент Владимир Путин, помимо врио главы региона Казбека Кокова, выдвинул на выборы директора филиала "Русгидро" Игоря Кладько и министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии Ильяса Шаваева.

Кладько и Шаваев участвуют в выборах лишь для соблюдения формальностей, считает эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. С ним согласен и доцент КБГУ, политолог Тимур Тенов. "Не надо быть экспертом, чтобы сказать, что Игорь Кладько и Ильяс Шаваев технические кандидаты на должность главы КБР. Это знает любой житель республики. Их выбор связан с тем, что эти люди никогда не были в центре скандалов, за ними нет резонансных истории, они надежные для этой роли и стабильные люди и поэтому были выбраны в качестве кандидатов на должность главы", - сказал Тенов корреспонденту "Кавказского узла".

Само по себе попадание в список кандидатов - успех для Кладько и Шаваева, отметил координатор волгоградского клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко. "Стремительного карьерного роста не будет, но будет продвижение. Могут быть назначены на самые неожиданные должности. Они кадровый резерв Путина", - сказал Серенко корреспонденту "Кавказского узла".

У Кокова есть очевидное преимущество перед соперниками, указал Тимур Тенов. "Назначение врио Кабардино-Балкарии Кокова, работавшего пять лет советником Путина, то есть человеком из окружения президента, уже изначально указывало на то, что он станет полноценным главой. Статус врио, конечно, не обеспечивает на все 100% избрание главой, но дает преимущества в борьбе за назначение на эту должность",- пояснил он.

При этом Сергей Жаворонков считает, что называть Казбека Кокова человеком из окружения Путина некорректно. "Не все работавшие в администрации президента являются представителями его окружения. Коков получил такой шанс, потому что является родственником первого руководителя республики", - сказал Жаворонков корреспонденту "Кавказского узла".

Отец Казбека Кокова, Валерий Коков, почти 15 лет являлся главой Кабардино-Балкарии: с 1990 по 1991 год был председателем Верховного совета КБР, а затем президентом республики. "Ваш отец возглавлял республику с 1992-го по 2005 год, и о нем там очень добрая, хорошая память. Он был эффективным руководителем и очень надежным товарищем", - сказал Владимир Путин, предлагая Казбеку Кокову должность врио главы региона в сентябре 2018 года. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещены биографии Казбека Кокова и его отца Валерия Кокова.

Коков сохранил стабильность, констатировали эксперты

За время работы Коковым на посту врио главы республики не было ни значимых достижений, ни крупных провалов, констатировал эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. "Регион остался дотационным, как и был. Актуальной остается также проблема коррупции и криминала в республике. Каких-то громких плюсов в экономике за время работы Кокова не зафиксировано. В общем, в республике остались проблемы, присущие всем регионам. Там был еще межэтнический конфликт, имеющий исторические корни. Я пока не вижу, как можно сейчас решить земельные и межэтнические конфликты балкарцев и кабардинцев", - добавил Жаворонков.

19 сентября 2018 года шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, это привело к стычкам и столкновениям между активистами и силовиками. Не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 задержаны. Вскоре был отправлен в отставку глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. В годовщину этих событий "Кавказский узел" опубликовал материал "Кенделен: горы предубеждений или кризис управления", в котором рассказывается о предпосылках и последствиях конфликта.

Главным достижением Кокова является то, что он "не пошел на резкие изменения правил игры в республике", считает политолог Тимур Тенов. "Он смог вернуть ощущение стабильности и перспектив для бизнеса. Срок его работы в качестве врио слишком маленький, чтобы говорить о значимых экономических достижениях. А в качестве оставшихся проблем можно указать межнациональные и конфессиональные отношения, закон о земле, которые является судьбоносным для Кабардино-Балкарии. Ему,скорее всего, придется что-то делать с земельным законодательством. Это основные проблемы, которые будут стоять перед полноценным главой КБР Коковым", - сказал политолог.

Коков справился с задачей сохранить текущий уровень и качество жизни в республике, полагает Андрей Серенко. "В условиях экономического кризиса невозможно говорить о каких-то достижениях Кокова. В целом регионы не развиваются. Задача глав регионов - не улучшать уровень и качество жизни, а сохранить текущий уровень, не допустить коллапса, не довести ситуацию до неуправляемости. Он справился с задачей Путина не сделать хуже. Поэтому он и стал главным кандидатом, а не повторил судьбы астраханского губернатора Морозова, который сначала был назначен врио, а потом с позором уволен", - отметил Серенко.

Сергей Морозов не отметился какими-либо заметными действиями, но его шансы победить на выборах главы региона в сентябре были достаточно высоки, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

По мнению Серенко, перед Коковым в целом стоят те же проблемы, что и в других регионах России. "Нерешенные проблемы в регионах типовые: рабочие места, достойные зарплаты, борьба с коррупцией и достойный уровень жизни, поиск инвестиций. У Кокова в республике остались межэтнические и земельные споры - а это уже типовые проблемы для Северного Кавказа. Для их решения нужно время. Задача глав кавказских республик - быть арбитрами между разными группами и не допустить конфликта. Но так как на Кавказе эти проблемы являются типовыми, то там большой опыт решения подобных споров. Коков, в силу своего авторитета, сможет с этими проблемами справиться. Потенциал этой фамилии достаточно высок", - уверен политолог.