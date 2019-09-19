Кенделен: горы предубеждений или кризис управления

Сотни раненых и задержанных с последующей отставкой главы республики — таковы лишь некоторые последствия серии столкновений местных жителей и полиции, произошедших год назад в Кабардино-Балкарии из-за событий 300-летней давности. Почему это произошло и что изменилось с тех пор, выяснял «Кавказский узел».

19 сентября 2018 года в Кабардино-Балкарии произошли столкновения между активистами и силовиками в окрестностях села Кенделен (карач.-балк. Кёнделен), в селении Заюково, на посту ДПС в Баксане и в Нальчике. По данным активистов, в результате столкновения с полицией были госпитализированы 45 человек, а число задержанных достигло 120 человек.

Кенделен: история и предыстория

Кенделен – балкарское село, созданное в середине 19 века на землях кабардинских князей Атажукиных – это ворота к Канжальскому плато, где в начале 18 века состоялось ночное сражение, в ходе которого черкесы нанесли поражение войскам крымского хана.

Исторически для черкесов, кабардинцев и других адыгоязычных народов это сражение является одним из символов национального героизма. Для тюркских народов, включая балкарцев, эта тема чувствительная, многие утверждают, что битвы не было вовсе. Есть и третья версия — что сражение было эпизодом феодальной войны, а кабардинцы воевали по обе стороны.

В 2008 году жители селения отказались пропустить участников конного шествия (тогда в честь 300-летия), выйдя на митинг под лозунгами: «Канжальской битвы не было» и «Застолбить землю не дадим» .10 лет спустя это привело к стычкам.

Всадников отговаривали от конного перехода

По словам организатора конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы Аслана Кудаева, никто из балкарцев "дорогу кабардинцам не преграждал", а конфликт начал назревать после провокационных сообщений в соцсетях. Кудаев уверен, что, если бы чиновники прислушивались к представителям общественности и действовали профессионально, противостояния в Кенделене удалось бы избежать.

«По моему мнению, действиями некомпетентных представителей органов власти конный переход, который был, по сути, направлен на укрепление межнациональных отношений, возымел ровно обратный эффект. Не путем диалога чиновники подошли к этому делу, а путем запрета, не давая ничего взамен молодежи», - говорит Кудаев в своем видеообращении. Он отметил, что глава Эльбрусского района, в котором расположено балкарское село Кенделен, был категорически против прохождения кабардинских всадников через селение. По мнению же Кудаева, глава района должен был дать поручение главе Кенделена "достойно и по-братски встретить кабардинцев".

Активистов «Собрания всадников» отговаривали на «профилактических беседах» от конного перехода, так как местные жители, балкарцы, «якобы против того, чтобы адыги проезжали со своим флагом по улицам Кенделена» . Из подавших заявки 200 человек осталось 30. Они решили двигаться конными тропами в обход села и 17 сентября благополучно достигли вершины Канжаля без каких-либо столкновений с балкарцами.

Как писал «Кавказский узел«, в начале октября 2018 года в Нальчике вышла в свет книга «Канжальская битва: взгляд сквозь столетия». Автор Виктор Котляров отметил, что битва имеет прямое отношение к современности, в частности, к сентябрьским беспорядкам в селе Кенделен. При этом он уверен, что «Канжальская битва — это лишь повод, не было бы ее, появилось бы что-то другое».

Битва за историю: кто проиграл

Историки видят суть в споре за землю, журналисты в разногласиях вокруг Канжальской битвы, политологи в неумении властей управлять регионом: два народа могли бы праздновать победы и отмечать траурные даты вместе, но руководство республики отгородилось от людей силовиками и усугубило конфликт.

А федеральные власти, например устами полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова, находят источник в том, что конфликт «был за деньги создан людьми, которые специально делают так, чтобы это было использовано» и в ошибках местных властей.

Политологи уверены, что именно события вокруг Кенделена привели год назад к смене главы Кабардино-Балкарии. Но привело ли это к реальным изменениям в республике? Пытается ли новая администрация устранить причины новых «канжальских битв»?

Прошедший год показал, что администрации республики и ее районов, по крайней мере публично, остались к проблеме равнодушны. В новостях – дело против одного из активистов, Мартина Кочесоко, пытавшегося успокоить людей во время беспорядков, да ремонт дорог.

Новости о противостоянии у селения Кенделен «Кавказский узел» публикует на тематической странице «Кенделен: битва за историю».