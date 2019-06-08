Активист "Хабзэ" рассказал подробности о задержании Мартина Кочесоко

08 июня 2019, 22:50

Силовики задержали руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко после того, как в ходе досмотра его автомобиля был обнаружен пакет с наркотиками, сообщил активист Азамат Шормоков. По его словам, сторонники Кочесоко не верят в его причастность к наркотикам и занялись поиском адвоката.

Как писал "Кавказский узел", полицейские сегодня провели обыск в офисе общественной организации "Хабзэ" в Нальчике, а также задержали ее руководителя Мартина Кочесоко и других активистов. Мартин Кочесоко, по предварительным данным, отправлен в СИЗО, ему вменяют хранение наркотиков.

Полицейские задержали Кочесоко после досмотра его машины, в которой обнаружили подозрительный пакет, сообщил активист черкесского движения и сооснователь «Хабзэ» Азамат Шормоков.

«Кочесоко задержали на пути домой, он был в гостях у родственников. Его машину остановили сотрудники полиции, досмотрели машину и обнаружили при досмотре пакет, и в пакете - какое-то наркотическое вещество», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Азамат Шормоков. По его словам, Мартина Кочесоко отвезли в отделение полиции, а оттуда - в СИЗО в Нальчике.

Кочесоко не может быть связан с наркотиками, уверен Шормоков. «Ни разу не было так, чтобы я мог подумать, что он употребляет или распространяет наркотики», - заявил Азамат Шормоков, подчеркнув, что знает активиста более 10 лет.

Азамат Шормоков указал на то, что задержанию Кочесоко предшествовали попытки давления со стороны властей, и об этом говорится статье, опубликованной на сайте «Хабзэ», и посвященной конференции о федерализации в Москве, которую провел Демократический конгресс народов России.

В конце мая Мартин Кочесоко сообщил о визите к его родителям представителя местных властей, который заявил, что активисту "следует сбавить свою активность". Это произошло после того, как Кочесоко провел в Нальчике круглый стол, посвященный проблемам федерализма. «К моим родителям пришел человек из администрации района, сказал, что его прислали «сверху» и что мне следует сбавить свою активность. Этого человека я знаю лично. У него есть мои контакты, он мог просто позвонить мне, и мы бы с ним встретились. Для меня стало неожиданностью, что он выбрал такой путь. Поэтому хочу подчеркнуть: я действую в правовом поле, выступаю за соблюдение законности, Конституции. Я ни от кого не скрываюсь, нахожусь всегда в поле зрения», - приводятся слова Мартина Кочесоко в материале «Выход из кризиса федерализма – «низовая» активность» от 29 мая на сайте общественной организации "Хабзэ".

Как отметил Азамат Шормоков, после круглого стола в Нальчике появились статьи в местных провластных СМИ о том, что Мартин Кочесоко - агент США, а еще один черкесский активист - агент турецких спецслужб.

Помимо Мартина Кочесоко сегодня были задержаны и другие активисты «Хабзэ», в том числе и сам Азамат Шормоков. «Нас опросили и отпустили. На допросе спрашивали, причастны ли мы к связям с иностранными агентами, в чем суть Демократического конгресса [народов России]», - отметил он.

Шормоков также пояснил, что в ходе обыска в офисе «Хабзэ» силовики забрали на экспертизу всю технику, аппаратуру и электронные носители.

В настоящее время, по словам Шормокова, сторонники Кочесоко ищут для него адвоката.

«Ничего противозаконного мы не делаем. Все, чего мы добиваемся, прописано в Конституции - возможность изучения родного языка в регионах, закон о федерализме. Но нам почему-то начинают создавать препятствия», - резюмировал активист.

«Кавказский узел» писал ранее о деятельности Мартина Кочесоко и приводил его критические комментарии по острым для общественности вопросам. Так, в апреле 2019 года Мартин Кочесоко раскритиковал запрет автопробега в День черкесского флага в Нальчике и отношение российских властей к черкесским репатриантам. Также Кочесоко критиковал скандальный законопроект о добровольном изучении родных языков, против которого высказались представители 12 российских республик, в том числе Кабардино-Балкарии.

Вместе с Кочесоко были задержаны два члена организации «Хабзэ» Мурат Шурдумов и Асланджери Дымов, находившиеся с ним в автомобиле, который был остановлен сотрудниками ДПС в Лескенском районе Кабардино-Балкарии. Их также полицейские доставляли в отделение полиции, говорится на странице портала «Paragraphs» в Facebook.

Напомним также, что Мартин Кочесоко был участником конного похода в память о 310-летии Канжальской битвы в сентябре 2018 года, который вылился в беспорядки. Старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла" «Канжал в спину губернатора» рассказал о миротворческой роли Мартина Кочесоко во время событий, случившихся после того, как жители балкарского села Кенделен не пропустили через свой населенный пункт участников похода. По данным Соколова, «Кочесоко благодаря готовности на компромисс представителей Кенделена мирно выводил черкесский марш из балкарского села, но грубые действия силовиков все эти достижения разрушили».

Информации о задержании Мартина Кочесоко и обыске в офисе «Хабзэ» на сайтах Главного управления МВД России по Кабардино-Балкарии и Следственного управления СКР по КБР, по данным на 22.50 мск 8 июня, нет.