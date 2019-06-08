Черкесский активист Мартин Кочесоко задержан в Нальчике

08 июня 2019, 19:58

Полицейские сегодня провели обыск в офисе общественной организации "Хабзэ", задержали ее руководителя Мартина Кочесоко и других активистов, сообщили «Кавказскому узлу» источники.

Силовики пришли в офис "Хабзэ" около 11 утра, оттуда они забрали компьютеры. Мартин Кочесоко, по предварительным данным, отправлен в СИЗО и ему вменяют хранение наркотиков, сообщил "Кавказскому узлу" один из активистов "Хабзе".

Задержанных с Кочесоко других активистов "Хабзе" вскоре отпустили, передает со ссылкой на свои источники портал "Кавказ.Реалии".

В конце мая Мартин Кочесоко сообщил о визите к его родителям представителя местных властей, который заявил, что активисту "следует сбавить свою активность". Это произошло после того, как Кочесоко провел в Нальчике круглый стол, посвященный проблемам федерализма

«К моим родителям пришел человек из администрации района, сказал, что его прислали «сверху» и что мне следует сбавить свою активность. Этого человека я знаю лично. У него есть мои контакты, он мог просто позвонить мне, и мы бы с ним встретились. Для меня стало неожиданностью, что он выбрал такой путь. Поэтому хочу подчеркнуть: я действую в правовом поле, выступаю за соблюдение законности, Конституции. Я ни от кого не скрываюсь, нахожусь всегда в поле зрения», - приводятся слова Мартина Кочесоко в материале «Выход из кризиса федерализма – «низовая» активность» от 29 мая на сайте общественной организации "Хабзэ".

«Кавказский узел» писал о деятельности Мартина Кочесоко и приводил его критические комментарии по острым для общественности вопросам.

Так, в апреле 2019 года Мартин Кочесоко раскритиковал запрет автопробега в День черкесского флага в Нальчике и отношение российских властей к черкесским репатриантам. Также Кочесоко критиковал скандальный законопроект о добровольном изучении родных языков, против которого высказались представители 12 российских республик, в том числе Кабардино-Балкарии.

Мартин Кочесоко был участником конного похода в память о 310-летии Канжальской битвы в сентябре 2018 года, который вылился в беспорядки. Старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла" «Канжал в спину губернатора» рассказал о миротворческой роли Мартина Кочесоко во время событий, случившихся после того, как жители балкарского села Кенделен не пропустили через свой населенный пункт участников похода. По данным Соколова, «Кочесоко благодаря готовности на компромисс представителей Кенделена мирно выводил черкесский марш из балкарского села, но грубые действия силовиков все эти достижения разрушили».