Мартин Кочесоко. Фото: Александра Шалова https://vk.com/shaloff http://shaloff.com

10 июня 2019, 19:28

Кочесоко Мартин

Активист, журналист, учредитель и председатель общественной организации «Хабзэ», сопредседатель Демократического конгресса народов России. 7 июня 2019 года задержан по подозрению в хранении наркотиков.

И снова наркотики

7 июня 2019 года в Кабардино-Балкарии полицейские задержали сопредседателя Демократического конгресса народов России, активиста Мартина Кочесоко. Сотрудники МВД утверждают, что нашли у него в машине наркотики.

Задержание произошло на федеральной трассе Владикавказ — Нальчик, после того как возвращаясь из гостей Кочесоко высадил своего двоюродного брата в селе вблизи административной границы с Осетией 1. После этого его доставили в отделение полиции, а затем в СИЗО в Нальчике.

В ноябре 2016 года в Кабардино-Балкарии полицейские задержали молодого человека, найдя у него наркотики, что стало формальным поводом для задержания. Уже в СИЗО Мурат Аттоев неожиданно признался в пособничестве боевикам, фактически подписавшись под 208 статьей Уголовного кодекса («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом»), предусматривающей до 8 лет лишения свободы. Спустя некоторое время он заявил, что оговорил себя по принуждению. 6 июня 2016 года Нальчикский городской суд признал Аттоева виновным и осудил его на два года и шесть месяцев исправительной колонии общего режима.

Сторонники Кочесоко не верят в его причастность к употреблению или распространению наркотиков. На активиста и его семью начали оказывать давление после круглого стола в Нальчике о проблемах федерализма.

Участие в общественной жизни

С 2006 года Мартин Кочесоко является общественным деятелем. Был членом «Черкесского конгресса», затем выступал просто как индивидуальный активист.

В 2018 году принял участие в создании Демократического конгресса народов России и стал его координатором и сопредседателем 2.

В апреле 2019 года Мартин Кочесоко раскритиковал запрет автопробега в День черкесского флага в Нальчике и отношение российских властей к черкесским репатриантам. Также он критиковал скандальный законопроект о добровольном изучении родных языков, против которого высказались представители 12 российских республик, в том числе Кабардино-Балкарии.

Основал и возглавил черкесскую общественную организацию «Хабзэ».

Биография

Родился 16 ноября 1988 года в с. Куркужин Кабардино-Балкарии, закончил исторический факультет КБГУ. В настоящий момент является аспирантом Кабардино-Балкарского Института Гуманитарных Исследований.

Работал журналистом-фрилансером.

Преследование критиков власти с помощью подбрасывания наркотиков имеет системный характер: так были ранее осуждены журналист Желауди Гериев и правозащитник Оюб Титиев. В Москве арестован и посажен под домашний арест журналист Иван Голунов.

 Примечания

  1. В Нальчике задержали координатора демконгресса народов РФ Мартина Кочесоко // «БИЗНЕС Online», 8 июня 2019 года
  2. В Кабардино-Балкарии черкесского активиста задержали по подозрению в хранении наркотиков // Интерфакс, 10 июня 2019 года

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