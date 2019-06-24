Мартин Кочесоко рассказал в суде о подброшенных наркотиках

24 июня 2019, 20:03

Активист Мартин Кочесоко заявил сегодня в Верховном суде Кабардино-Балкарии, что силовики избили его и подбросили наркотики, заставив дать признательные показания при понятых. Уголовное преследование он связал со своей общественной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня Верховный суд Кабардино-Балкарии отложил рассмотрение жалобы на арест руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко. У здания суда собрались тогда около 200 сторонников активиста, которые требуют его освобождения.

За четыре дня, с 20 июня, число подписей под петицией в поддержку Мартина Кочесоко на сайте Changе.org увеличилось с 5274 до 5351 (по состоянию на 19.50 мск 24 июня).

Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. 13 июня МВД объявило, что он признал вину в приобретении и хранении наркотиков. На следующий день источник в силовых структурах сообщил, что Кочесоко признался под давлением силовиков. 16 июня акции в поддержку Кочесоко прошли в Черкесске и Майкопе, а также в Москве. Политологи заявили, что громкие уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников укрепляют позиции врио главы Кабардино-Балкарии, но дело Кочесоко в эту логику не укладывается и задержание активиста может плохо повлиять на репутацию Казбека Кокова.

Сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на решение Лескенского районного суда об избрании меры пресечения Мартину Кочесоко в виде содержания под стражей. Поддержать Кочесоко в суде пришли активисты национальных организаций. Около сорока человек разместились в зале для судебных заседаний, еще столько же стояли на улице. Некоторые были одеты в футболки "Я Мартин Кочесоко", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Ольга Эфендиева.

Интересы Мартина Кочесоко представляют адвокаты Кабардино-Балкарской коллегии адвокатов Людмила Кочесокова и Заур Гешев, адвокат фирмы "Коблев и партнеры" Тимур Хутов и адвокат Правозащитного центра "Мемориал" Аслан Тельхигов.

Мартин Кочесоко был допрошен по видеоконференцсвязи. Он заявил, что виновным себя не признает. По мнению Кочесоко, причиной задержания стала его активная общественная деятельность, в том числе по ряду вопросов местного самоуправления, борьбе с коррупцией, усилению контроля за распределением бюджетных средств.

"Неизвестные мне лица в правоохранительных органах, не разобравшись в том, что я делаю, начали мое преследование. В некоторых группах в социальных сетях про меня стали писать, что я якобы наркоман и западный агент. Это неправда, я простой сельский парень", - приведены слова Кочесоко на сайте ОО "Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр".

Активист сообщил, что после круглого стола на тему федерализма в России 16 мая к нему домой пришел представитель местной власти и призвал "снизить общественную активность".

Кочесоко рассказал суду об обстоятельствах задержания. По его словам, 7 июня, когда он возвращался с рыбалки из села Урух, за ним долго следовали на машине силовики, не включая на машине спецсигналы. Через какое-то время они потребовали остановиться. В этот момент подъехали две темно-серебристые "Лады Приоры", из которых вышли вооруженные люди в масках и черной форме, а также двое в штатском. Они положили его на землю лицом вниз и надели наручники.

Один из сотрудников, подняв мою голову, обмазал мне лицо, голову, руки, одежду каким-то средством, как я позже понял, наркотическим веществом, и засунул что-то в левый карман моих джинсов

"Затем один из сотрудников, подняв мою голову, обмазал мне лицо, голову, руки, одежду каким-то средством, как я позже понял, наркотическим веществом, и засунул что-то в левый карман моих джинсов. После этого один из сотрудников сказал мне: "У тебя два варианта, первый - ты продолжаешь лежать, и мы будем делать с тобой все, что захотим, либо ты сделаешь так, как мы скажем, и все пройдет цивилизованно", - рассказал Кочесоко, чьи показания процитированы на сайте ПЦ "Мемориал".

Прежде чем доставить понятых, с Кочесоко, по его словам, сняли наручники, а при понятых спросили, есть ли у него запрещенные вещества.

"Я вынужден был сказать, что у меня в левом кармане джинсов находится пакет с марихуаной, а также есть в машине. После чего они показали мне, где лежит второй пакет, потом отвели меня к машине и сказали, чтобы я достал второй пакет с марихуаной из-под водительского сидения. Пакеты с марихуаной меня заставили разворачивать самостоятельно. Наверное, чтобы закрепить следы наркотиков на моих руках. При этом, на заднем сидении у меня находился пакет с пойманной рыбой, который они даже не обследовали - это говорит о том, что они четко знали, где лежит марихуана, а осмотр машины являлся формальностью", - заявил Кочесоко.

После задержания, как утверждает активист, с ним беседовали о его общественной деятельности, "про наркотики вообще не спрашивали". "Потом написали что-то в протоколе и дали мне подписать, я это даже не успел прочитать. Они вызвали адвоката - Табухова А.Х. Мне не дали с ним пообщаться наедине, так как сотрудники стояли рядом с нами, кроме того, я не знал этого адвоката и был так запуган, что боялся ему что-либо говорить", - утверждает Кочесоко.

Он заявил, что "никогда не употреблял наркотики и в глаза не видел, как выглядит марихуана". После того, как Кочесоко увидел, как его поддержала общественность, он решился рассказать правду. "Мне постоянно угрожают, я боюсь, что в отсутствие моих адвокатов со мной может случиться все, что угодно. Меня могут вновь вынудить себя оговорить", - сказал он.

Адвокаты в прениях выступили с ходатайством изменить Мартину Кочесоко меру пресечения на домашний арест. Суд отложил принятие решения о мере пресечения на 25 июня. Заседание запланировано на 15.00 мск.

"Мартин Кочесоко чувствует себя удовлетворительно, держится мужественно. Жалоб на условия содержания не высказал", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Людмила Кочесокова.

Активист черкесского национального движения Беслан Хагажей считает, что Кочесоко подставили. "Я знаю Мартина лет десять. Мы с ним были и в поездках, и в походах. Я никогда не заметил, чтобы он курил даже сигареты. Мое мнение - его подставили. Причина - его гражданская активность. Я надеюсь на справедливый суд, на то, что будет принято решение о его освобождении", - заявил Хагажей корреспонденту "Кавказского узла".

Биография Мартина Кочесоко размещена в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Преследование активистов".