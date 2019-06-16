16 июня 2019, 16:18

Активисты в Черкесске и Майкопе призвали освободить Кочесоко

Акции в поддержку главы черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко прошли сегодня в Черкесске и Майкопе. Их участники назвали несостоятельной версию силовиков о том, что Кочесоко хранил наркотики.

Как писал "Кавказский узел", руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. Силовики объявили, что нашли в его машине пакет с наркотиками. Активист отверг обвинения. 13 июня МВД заявило, что Кочесоко признал вину в приобретении и хранении 263 граммов марихуаны, но 14 июня источник в силовых структурах сообщил, что Кочесоко вынужденно признался в хранении наркотиков.

В конце мая Мартин Кочесоко сообщил, что его родителей навестил представитель местных властей, который заявил, что активисту "следует сбавить свою активность". Это произошло после того, как Кочесоко провел в Нальчике круглый стол, посвященный проблемам федерализма.

В Черкесске акция в поддержку Мартина Кочесоко прошла сегодня на площади Ленина перед зданием Дома правительства с 08.30 до 11.00 мск, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Зулета Псеунова.

"В акции приняли участие шесть жителей Хабезского района и Черкесска. Все участники держали листы бумаги с надписями "Я/мы – Мартин Кочесоко". Мы ни в каких организациях не состоим. Мы решили выразить протест против того, что происходит с Мартином Кочесоко. Некоторые из участников акции знакомы с Мартином лично. Мы не верим в предъявленные обвинения", - заявила Зулета Псеунова.

По ее словам, никто из представителей правоохранительных органов и чиновников к участникам акции не подошел. "Люди проходили, спрашивали, мы объясняли, в связи с чем проходит акция. Мы просим освободить Мартина Кочесоко, снять с него все обвинения", - пояснила активистка.

В Майкопе одиночный пикет в поддержку Кочесоко провел местный житель, репатриант из Турции Вурдем Зекай Ариф. По словам активиста, он вышел на пикет с плакатом с надписью на английском языке "Свободу Мартину Кочесоко". "Пикет прошел с 10.00 до 11.00 [мск] у здания вокзала. Сотрудники полиции ко мне не подходили. Прохожие спрашивали, в связи с чем проходит пикет, я им объяснял. Я лично не знаю Мартина Кочесоко, но я слышал о нем, о его работе. Я не верю в предъявленные ему обвинения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Вурдем Зекай Ариф. 

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Мартина Кочесоко. Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". Ситуацию с положением черкесов-репатриантов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Черкесский вопрос".

Примечание:

"Представитель ОНК рассказал о встрече с Кочесоко в нальчикском СИЗО", "Полиция обвинила черкесского активиста в нарушении ПДД", "Черкесские активисты заявили об аресте турецкого репатрианта в Майкопе".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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