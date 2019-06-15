Источник рассказал о самооговоре Кочесоко

15 июня 2019, 02:16

Руководителю черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартину Кочесоко после задержания обсыпали руки марихуаной и пригрозили убийством, активист вынужденно признался в хранении наркотиков, сообщил источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", Мартина Кочесоко задержали в Нальчике 7 июня. В ходе досмотра машины активиста силовики обнаружили пакет с наркотиками. Кочесоко задержали по подозрению в хранении наркотиков и отправили в изолятор. Активист категорически отвергал обвинения, а 13 июня МВД заявило, что Кочесоко признал свою вину в незаконном приобретении и хранении 263 граммов марихуаны.

В конце мая Мартин Кочесоко сообщил о визите к его родителям представителя местных властей, который заявил, что активисту "следует сбавить свою активность". Это произошло после того, как Кочесоко провел в Нальчике круглый стол, посвященный проблемам федерализма.

Наркотики Мартину Кочесоко были подброшены, а пойти на самооговор его заставили жесткие угрозы силовиков, утверждает источник Daily Storm.

«Мартин ехал в машине один [,,,] Кочесоко остановили люди в масках, их было не меньше 10 человек, выволокли из машины, уложили лицом в асфальт и положили наркотики в карман куртки и под сиденье. Ему было прямым текстом сказано, что варианта два: или ты признаешь, что наркотики твои, или мы тебя убиваем, вкладываем в руки оружие, и ты ваххабитом станешь», - цитирует издание слова силовика из Кабардино-Балкарии.

Кочесоко "обсыпали руки марихуаной, чтобы смывы показали, что он трогал наркотики", отметил источник. С его слов, активист в первые дни отказывался признавать вину, адвоката у него не было. Под давлением он вынужденно согласился на самооговор, поскольку силовики угрожали застрелить его и объявить экстремистом. "Мартину дали уже оформленную явку с повинной, которую тому осталось только подписать", - добавил источник.

Главный редактор издания Caucasus Times Ислам Текушев уверен, что признания Кочесоко получены под давлением. По информации журналиста, силовики уже в первые дни после задержания добились от активиста нужных им показаний, но сам Кочесоко уже 12 июня заявлял членам Общественной наблюдательной комиссии, что не признает вину. "В ближайшее время он заявит, о том, что признал вину под давлением силовиков, оговорил себя", - написал Текушев в своей статье 14 июня.

Совет старейшин черкесов Карачаево-Черкесии 14 июня опубликовал заявление в поддержку Кочесоко. Руководители организации выразили уверенность, что наркотики активисту подбросили, напомнив о резонансном деле московского журналиста Ивана Голунова.

"Против черкесского активиста [Мартина] Кочесоко фабрикуется точно такое же уголовное дело, как и против журналиста [Ивана] Голунова. [...] Мы призываем российские власти обеспечить действие Конституции РФ и законов на всей территории страны, в том числе на Северном Кавказе. Считаем недопустимым такие формы реакции на выражение гражданской позиции и выступаем за немедленное освобождение Мартина Кочесоко. Призываем все черкесское сообщество сплотиться и выступить в поддержку и защиту Мартина Кочесоко", - говорится в заявлении, опубликованном сегодня на странице Правозащитного центра Кабардино-Балкарии.

На сайте Changе.org с 9 июня опубликована петиция под названием "Свободу Мартину Кочесоко!". По состоянию на 02.14 мск 15 июня она собрала 3874 подписи.

На "Кавказском узле" размещена биография Мартина Кочесоко. Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Ситуацию с положением черкесов-репатриантов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Черкесский вопрос".