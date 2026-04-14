Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Саварбека Картоева, признав его виновным в уклонении от военной службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Дело контрактника из Владикавказа подчеркнуло проблему нарушения прав военнослужащих Жительница Владикавказа на пикете потребовала отменить приговор за оставление части ее сыну, который был признан годным к службе, несмотря на полученную на полигоне травму позвоночника. Правозащитники назвали системной практику возвращение недолеченных бойцов на службу.

Военнослужащий по фамилии Картоев признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд. По данным суда, Картоев без уважительных причин 15 июля 2025 года, "то есть в период мобилизации" не явился к установленному времени на службу в воинскую часть в Ростовской области.

21 ноября 2025 года Картоев добровольно обратился в администрацию села Средние Ачалуки Малгобекского района в Ингушетии. "А с 15 июля 2025 года до 21 ноября 2025 года проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

В суде Картоев полностью признал вину и "высказал сожаление о содеянном". Суд приговорил Картоева к пяти годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый - Саварбек Картоев. Дело на рассмотрение в суд поступило 3 апреля, приговор был вынесен 14 апреля судьей Пятовым.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".