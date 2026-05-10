Авиасообщение с городами юга России полностью восстановлено

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отменены ограничения на авиарейсы, введенные в аэропортах СКФО и ЮФО после удара беспилотников по центру управления полетами в Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая Минтранс объявил, что возобновлена часть международных рейсов российских авиакомпаний через Ростовскую зону управления воздушным пространством.

В ночь на 8 мая беспилотники попали в здание регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России. В результате была приостановлена работа 13 аэропортов - Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты. Позднее в тот же день Росавиация отчиталась, что все эти аэропорты готовы к обслуживанию рейсов.

Авиаперевозки через аэропорты юга России восстановлены в полном объеме, объявил сегодня в 10.24 мск в своем телеграм-канале Минтранс.

"Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. В 9:00 мск отменены НОТАМы (NOTAM – извещение для летного состава. – Прим. "Кавказского узла") по ранее введенным ограничениям", - говорится в публикации.

За 9 мая выполнен 441 рейс, перевезено 63,8 тысячи пассажиров, отчиталось министерство. "По состоянию на 08:30 мск план регулярных перевозок включает 277 рейсов в/из аэропорты Юга России, отмен рейсов не производилось. За сегодня выполнено 83 рейса, перевезено 11 тыс. пассажиров", - отмечается в публикации.

Росавиация, по состоянию на 12.02 мск, 9 и 10 мая не сообщала в своем телеграм-канале о новых ограничениях на полеты в каких-либо российских аэропортах.

Аэропорты Геленджика и Краснодара с 2025 года работают с ограничениями

Напомним, в марте 2022 года, после начала боевых действий на Украине, приостановили работу аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара и Ростова-на-Дону. Аэропорт Элисты также был закрыт, но возобновил работу в мае 2024 года. Информацию о работе аэропортов в ЮФО и СКФО весной-летом 2024 года "Кавказский узел" собрал в справке "Работа аэропортов юга России и Северного Кавказа в 2024 году".

9 июля 2025 года Минтранс объявил об открытии аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, поскольку специалисты признали возможность безопасных полетов в Геленджик в светлое время суток. 18 июля 2025 года аэропорт принял первый рейс.

В сентябре того же года Минтранс анонсировал возобновление работы аэропорта Краснодара. Полеты, как и в Геленджик, решено выполнять только в дневное время. 17 сентября 2025 года первый после трех лет перерыва пассажирский авиарейс в Краснодар был выполнен из московского Шереметьево.