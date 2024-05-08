Работа аэропортов юга России и Северного Кавказа в 2024 году

08 мая 2024, 02:31

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Начатая в феврале 2022 года военная операция на Украине привела к закрытию ряда аэропортов на юге России, при этом официальные уведомления о режиме их работы уже около полутора лет не публикуются. “Кавказский узел” собрал основную информацию о работе аэропортов в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе весной-летом 2024 года.

С января 2023 года Росавиация не публикует сведения о продлении запрета полетов в аэропорты юга и центральной части России. Последнее официальное уведомление Росавиации было обнародовано 23 декабря 2022 года. О режиме работы теперь сообщают сами региональные аэропорты через официальные сайты и справочные службы .

Перед началом отпускного сезона в 2024 году туристический поток только в Краснодарский край предположительно увеличится до 20 млн человек, что на 10-15% превышает показатели 2023 года, следует из прогноза Общенационального союза индустрии гостеприимства . При этом в 11 российских аэропортах юга и центральной части России все еще действует режим временного ограничения на полеты, введенный со 2 марта 2022 года. По данным на май 2024 года, неработающими в остаются аэропорты в Анапе, Геленджике, Краснодаре и Ростове-на Дону.

Аэропорт в Элисте, где завершился капитальный ремонт пассажирского терминала, должен был начать принимать пассажиров с 3 мая 2024 года . Однако запланированное возобновление работы аэропорта было перенесено предположительно на середину мая 2024 года .

В декабре 2023 года рабочая группа, созданная в Росавиации, признала возможным возобновление полетов в Краснодар, однако Минобороны Российской Федерации дало отрицательный отзыв на открытие краснодарского аэропорта .

“Кавказский узел” контактные данные аэропортов, с помощью которых можно узнать о режиме их работы и уточнить актуальные изменения.

По данным на начало мая 2024 года не работают аэропорты в городах:

Краснодар – сайт, единый контакт-центр: +7 (800) 301-19-91;

Анапа – сайт, единый контакт-центр: +7 (800) 301-19-91;

Ростов-на-Дону – сайт, справочная +7 (863) 333 49 99, +7 (863) 333-45-45, +7 (863) 333-45-46;

Геленджик – сайт, справочная +7 (861) 419-90-09.

Работающие аэропорты в городах ЮФО:

Волгоград – сайт, справочная +7 (8442) 26-10-87, +7 (906) 400-55-53;

Сочи – сайт, единый контакт-центр: +7 (800) 301-19-91;

Ставрополь – сайт, справочная +7 (8652) 24-55-57;

Астрахань – сайт, справочная +7 (8512) 39-33-17;

Элиста – сайт, справочная +7 (937) 469-50-50.

Работающие аэропорты в городах СКФО:

Минеральные Воды – сайт, справочная + 7(87922) 20-777, +7 (87922) 27-305;

Нальчик – сайт, справочная +7 (928) 079-84-78;

Грозный – сайт, справочная +7 (8712) 22-47-66, +7 (8712) 22-47-60;

Махачкала – сайт, справочная +7 (8722) 55-55-00;

Магас – сайт, справочная +7 (8732) 23-10-03, +7 (938) 006-18-81;

Владикавказ – сайт, справочная +7 (8672) 33-36-53.

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