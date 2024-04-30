Анонсировано возобновление работы аэропорта в Элисте

30 апреля 2024, 06:12

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Возобновление пассажирского авиасообщения в аэропорту Элисты запланировано на 3 мая. Рейсы будет выполняться только в дневное время.

Как писал "Кавказский узел", режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты приостановлен со 2 марта 2022 года. В сентябре стало известно, что правительство Российской Федерации выделило более 2,6 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов закрытых аэропортов.

Международный аэропорт Элисты возобновит работу для полетов гражданской авиации с 3 мая, сообщило 26 апреля правительство России в своем телеграм-канале.

Полеты будут осуществляться только в дневное время, с 9.00 мск до 19.00 мск. Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час. Вся инфраструктура аэропорта находится в рабочем состоянии, безопасность выполнения полетов подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Государственной корпорации по организации воздушного движения.

Росавиация также сообщает, что в сентябре 2023 года капитальный ремонт пассажирского терминала площадью 2130 кв.м, пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час.

При полетах в Элисту из Москвы лайнерам придется огибать часть воздушного пространства, которая остается закрытой из-за проведения СВО. Из-за этого время в полете составит более трех часов, тогда как ранее прямой рейс из Москвы занимал 1 час 45 минут, пишет 27 апреля РБК со ссылкой на собственные источники.

Источники также сообщили, что пока неизвестно, какие компании уже проработали запуск рейсов в Элисту. По предварительным данным, ведутся переговоры с авиакомпанией "Азимут" и с группой "Аэрофлот", но официальной информации об этом пока нет. Кроме того, по данным тех же источников, сложность заключается в том, что авиакомпании уже сверстали программы полетов на летний сезон и свободных лайнеров нет. Также не названа дата проведения технического рейса, который нужен для проверки работоспособности оборудования и служб аэропорта.

16 декабря 2023 года рабочая группа, созданная в Росавиации, признала возможным возобновление полетов в Краснодар после 25 декабря. Однако 23 декабря того же года Минобороны Российской Федерации дало отрицательный отзыв на открытие краснодарского аэропорта.

Аэропорт Сочи после приостановки работы других аэропортов на юге России стал местом пересадки на международные направления. По итогам 11 месяцев текущего года сочинский аэропорт продемонстрировал рекордные показатели, приняв 13 миллионов пассажиров.

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