04 сентября 2023, 02:53

Правительство выделило более 2,6 миллиарда рублей для закрытых аэропортов юга России

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Более 2,6 миллиарда рублей выделены для частичной компенсации расходов аэропортов Краснодарского края, Ростовской области, Калмыкии и других регионов России из-за ограничения полетов.

Как сообщал "Кавказский узел", со 2 марта в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе была приостановлена работа аэропортов.

Правительство Российской Федерации выделило более 2,6 миллиарда рублей на поддержку временно закрытых аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и других городах юга и центра России, пишет 3 сентября "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Деньги из резервного фонда будут направлены на частичную компенсацию расходов аэропортов из-за продления ограничения полетов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает "Интерфакс".

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Примечание:

"Аэропорт Сочи открывает новый рейс в Иорданию", "В Калмыкии сняты ограничения на полеты из аэропорта Элисты", "Началась продажа билетов на авиарейсы в Сочи из пяти городов России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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