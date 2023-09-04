Правительство выделило более 2,6 миллиарда рублей для закрытых аэропортов юга России

04 сентября 2023, 02:53

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Более 2,6 миллиарда рублей выделены для частичной компенсации расходов аэропортов Краснодарского края, Ростовской области, Калмыкии и других регионов России из-за ограничения полетов.

Как сообщал "Кавказский узел", со 2 марта в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе была приостановлена работа аэропортов.

Правительство Российской Федерации выделило более 2,6 миллиарда рублей на поддержку временно закрытых аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и других городах юга и центра России, пишет 3 сентября "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Деньги из резервного фонда будут направлены на частичную компенсацию расходов аэропортов из-за продления ограничения полетов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает "Интерфакс".

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