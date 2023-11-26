26 ноября 2023, 06:15

Сочинский аэропорт принял рекордное количество пассажиров

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На фоне приостановки работы многих аэропортов юга России рекордные показатели за 11 месяцев текущего года продемонстрировал аэропорт Сочи, принявший 13 миллионов пассажиров.

Как писал "Кавказский узел", аэропорт Сочи после приостановки работы других аэропортов на юге России стал местом пересадки на международные направления. Режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Элисты приостановлен со 2 марта 2022 года. В сентябре стало известно, что правительство Российской Федерации выделило более 2,6 миллиардов рублей для частичной компенсации расходов закрытых аэропортов.

Сочинский международный аэропорт принял за 11 месяцев текущего года рекордное число пассажиров, пишут 25 ноября "Юга.ру" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

За указанный период аэропорт обслужил 13 миллионов пассажиров. Для сравнения, за весь прошлый год через аэропорт прошли 12,9 миллиона человек. Рекордным стал пассажир, летевший из Сочи в Стамбул, информирует "Кубань 24".

Кубанские власти сообщили в ноябре, что с начала года курорты края приняли 17,5 миллиона туристов, что является рекордом.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 ноября 2023, 07:13

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