19 ноября 2023, 08:21

Кубанские власти отчитались о рекордном турпотоке

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С начала года курорты Краснодарского края посетили 17,5 миллиона человек, что является рекордом, сообщили кубанские власти.

Как писал "Кавказский узел", мэр Сочи Алексей Копайгородский в конце сентября отчитался о летнем турпотоке. По его словам, за лето в Сочи отдохнули 4,3 миллиона человек, что больше на три процента по сравнению с прошлогодним сезоном.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель 18 ноября отчитался о числе туристов, отдохнувших на краевых курортах с начала текущего года, пишут "Юга.ру".

По его словам, за 10 с половиной месяцев на курортах отдохнули 17,5 миллиона туристов, что является рекордом. Руппель отметил, что за аналогичный период прошлого года на Кубани отдохнули 17,4 миллиона человек.

Чиновник также поделился прогнозом на весь год. По его словам, край планирует принять до конца года не менее 18,5 миллиона гостей, "еще выше подняв планку рекорда".

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Примечание:

"Туристы возмутились новыми ограничениями на "Розе Хутор", "Отдыхающие устроили драку в очереди на подъемники в Красной Поляне", "Власти Кубани анонсировали открытие зимних пляжей".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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