Сочинские власти отчитались о росте турпотока

24 сентября 2023, 05:28

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В Сочи летом отдохнули 4,3 миллиона человек, что по сравнению с прошлогодним сезоном больше на три процента, заявил мэр города Алексей Копайгородский.

Как писал "Кавказский узел", глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в 2022 году Сочи принял 7,2 миллиона туристов, обновив максимум за 100 лет. По итогам зимнего курортного сезона, сообщили в апреле кубанские власти, край посетили 2,5 миллиона человек, что на 4% больше, чем годом ранее.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отчитался о турпотоке за лето. По его словам, он вырос на 3% процента по сравнению с 2022 годом - на курорте отдохнули 4,3 миллиона человек, пишут 23 сентября "Юга.ру".

По словам мэра, всего с начала года в Сочи побывали шесть миллионов туристов, но высокий турпоток сохраняется. В частности, об этом свидетельствует бронирование 70% номерного фонда. По предварительным оценкам, сейчас в городе отдыхает примерно 190 тысяч туристов, сообщает "Кубань 24".

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