Минобороны отказалось снять ограничения на полеты в аэропорт Краснодара

24 декабря 2023, 03:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министерство обороны Российской Федерации дало отрицательный отзыв на открытие аэропорта Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря рабочая группа, созданная в Росавиации, признала возможным возобновление полетов в Краснодар после 25 декабря.

Режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Элисты приостановлен со 2 марта 2022 года. В сентябре стало известно, что правительство Российской Федерации выделило более 2,6 миллиардов рублей для частичной компенсации расходов закрытых аэропортов.

Министерство обороны Российской Федерации дало отрицательный отзыв на предложение открыть краснодарский аэропорт. Ведомство отметило, что снимать ограничения на полеты гражданских самолетов в Краснодар рано, пишут 22 декабря "Известия" со ссылкой на источники.

Власти Краснодарского края прокомментировали отказ открывать аэропорт. По данным пресс-службы краевого правительства, губернатор не говорил о возможном запуске. "Губернатор говорил, что будет тестовый рейс 15 декабря, по результатам которого будет принято решение, возможно или нет. Тестовый рейс состоялся 15 декабря. Исходя из того, что мы читаем в СМИ, вероятно, есть комментарий министерства обороны, которое считает, что пока говорить о снятии ограничений рано. Но мы не подтверждаем и не опровергаем", - приводит слова представителя пресс-службы "Подъем".

Аэропорт Сочи после приостановки работы других аэропортов на юге России стал местом пересадки на международные направления. По итогам 11 месяцев текущего года сочинский аэропорт продемонстрировал рекордные показатели, приняв 13 миллионов пассажиров.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.