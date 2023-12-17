Росавиация сочла возможным возобновление полетов в аэропорт Краснодара

17 декабря 2023, 03:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рабочая группа, созданная в Росавиации, признала возможным возобновление полетов в Краснодар после 25 декабря.

Как писал "Кавказский узел", режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Элисты приостановлен со 2 марта 2022 года. В сентябре стало известно, что правительство Российской Федерации выделило более 2,6 миллиардов рублей для частичной компенсации расходов закрытых аэропортов.

Рабочая группа Росавиации 16 декабря признала возможным возобновление полетов в Краснодар. Ориентировочная дата - после 25 декабря. При принятии решения были учтены рекомендации министерства обороны Российской Федерации, пишут "Известия".

Впрочем, для возобновления полетов изменения в режим использования воздушного пространства должны согласовать Минтранс, ФСБ и МВД.

Накануне, 15 декабря состоялся тестовый полет самолета авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод. В роли пассажиров были сотрудники аэропорта и студенты вузов. По итогам полета руководство аэропорта пришло к выводу, что он готов к открытию и возобновлению полетов, информирует "Кубань 24".

Аэропорт Сочи после приостановки работы других аэропортов на юге России стал местом пересадки на международные направления. По итогам 11 месяцев текущего года сочинский аэропорт продемонстрировал рекордные показатели, приняв 13 миллионов пассажиров.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.