Abzas Media отвергло причастность Мехрализаде к деятельности издания

02 июня 2024, 10:55

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Экономист Фарид Мехрализаде, которого в Азербайджане заключили под стражу, не имеет отношения к работе Abzas Media, заявило руководство издания. Правозащитники усомнились в достоверности того, что экономист действительно занимался контрабандой, как это утверждает следствие.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июня суд в Баку отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, обвиненного в контрабанде. Мехрализаде стал новым обвиняемым по делу Abzas Media, чтобы следователи могли продлить срок расследования, предположил правозащитник Эмин Гусейнов.

С ноября 2023 года шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Несмотря на первоначальное утверждение МВД о том, что Фарид Мехрализаде приглашен в полицию в качестве свидетеля, 1 июня стало известно, что он задержан в рамках дела Abzas Media, сказано в заявлении, опубликованном на странице издания в Facebook*.

После арестов шестерых журналистов Abzas Media десятки человек, не имеющих какого-либо отношения к этому изданию, были привлечены к допросам в качестве свидетелей. Наряду с этим, по этому делу были арестованы глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии выборов (ЦМВОД) Анар Мамедли и руководитель платформы, проводящей мониторинг деятельности парламента Имран Алиев, сказано в публикации, текст которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Заявляем, что эти тяжелые политические репрессии не основаны на фактах, необоснованны и проводятся на основе вымышленных версий. Мы призываем правительство Азербайджана положить конец на основе сфабрикованных фактов привлекать активистов гражданского общества к делу Abzas Media.

Мы требуем немедленного освобождения всех лиц, подвергшихся репрессиям, включая арестованных сотрудников Abzas Media – Ульви Гасанли, Мохаммеда Кекалова, Севиндж Вагифгызы (Аббасова), Хафиза Бабалы, Наргиз Абсаламову, Эльнару Гасымову", – сказано в заявлении Abzas Media.

"Фарид Мехрализаде не имел никакого отношения к Abzas Media. Он всего лишь один из сотни экспертов, дававших комментарии Abzas Media, несколько раз отвечал на наши вопросы. Он как экономист выступил в качестве эксперта и в провластных медиа", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Лейла Мустафаева – руководитель новой команды Abzas Media, которая работает из-за рубежа.

Поскольку большинство независимых адвокатов привлечены к защите уже арестованных журналистов, правительство привлекла по делу Abzas Media новых людей, стремится оставить их без защиты, продлив уголовное дело и привлекает по нему новых людей, заявила Мустафаева.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты, Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции.

Арест Мехрализаде – это показатель отсутствия намерений властей Азербайджана прекратить репрессии против активистов и журналистов, считает глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Вслед за волной арестов журналистов, начавшейся в конце прошлого года, нынешней весной последовали аресты активистов, сначала руководителей и членов Института демократических инициатив, привлеченных по делу Toplum TV, потом Анара Мамедли и Имрана Алиева, теперь арестовали Фарида Мехрализаде. Последний был известен весьма сдержанной критикой по существу экономической политики правительства. Если арестовывают уже людей, просто высказывающих критику, то власть очевидно стремится полностью искоренить инакомыслие", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, аресты большого числа людей по одним и тем же делам, в частности Abzas Media и Toplum TV, лишают вновь привлекаемых лиц эффективной юридической защиты.

"Дело в том, что адвокаты могут по каждому делу на предварительном следствии защищать только одного фигуранта. В условиях малого числа независимых адвокатов, осмеливающихся предавать огласке нарушения прав подзащитных, вновь арестованным уже с трудом приходится привлекать адвокатов, те кто соглашаются их защищать, ставят условия, что не будут общаться с прессой и делать публичные заявления", – сказал Гасанов.

Он счел необоснованными обвинения Мехрализаде в контрабанде.

"За последние полгода в Азербайджане по этому обвинению арестованы более 20 известных журналистов и активистов. При этом до сих пор никаких убедительных доказательств их вины общественности не предоставлены. Через официальную пропаганду запускают сообщения о том, что они получали "гранты у зарубежных центров" для деятельности против Азербайджана. Донорская помощь медиа и НПО нормальная практика в цивилизованных в демократических странах. Политические мотивы этих дел не вызывают сомнений", – отметил Гасанов.

Глава Института политического менеджмента Азер Гасымлы также убежден в невиновности Мехрализаде.

"Экономист Фарид Мехрализаде один из самых культурных, образованных, светлых и перспективных молодых людей в Азербайджане. Конечно же, выдвинутое ему обвинение сфабриковано. Последние политические аресты, включая дело Фарида связаны не только стремлением правящего режима укрепить свою власть, но и с геополитической напряженностью в регионе. На Южном Кавказе наступает реакция. В Азербайджане это проявляется в репрессиях против гражданского общества и независимых медиа, Грузии – принятии пророссийского закона "об иногентах", Армении – попытках свергнуть прозападное правительство", – сказал Гасымлы корреспонденту "Кавказского узла".

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