30 апреля 2024, 20:12

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Руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли заподозрен в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media, рассказала его сестра. Правозащитники осудили задержание Мамедли и призвали освободить его.

Как сообщал "Кавказский узел", руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли был задержан 29 апреля в Баку, когда шел забирать ребенка из детсада. Его задержанию предшествовали публикации в провластных СМИ, в которых ЦМВОД упоминался как одна из организаций, получающих средства от "западных доноров" на "подрывные цели". В тот же день силовики провели обыски в квартире Мамедли, объяснив это следствием по делу интернет-издания Abzas Media.

С 2002 года в Азербайджане работал Центр мониторинга выборов, он был зарегистрирован только 1 февраля 2008 года, но уже в мае того же года суд по требованию Минюста отменил регистрацию. В 2016 году ЕСПЧ коммуницировал жалобы 25 общественных объединений Азербайджана, которые попросили признать незаконными отказы в регистрации. Среди них были "Центр мониторинга выборов" и ЦМВОД, учредители которых – бывшие политзаключенные Анар Мамедли и Башир Сулейманлы. В январе 2023 года ЕСПЧ признал неправомерным отказ властей Азербайджана регистрировать ЦМВОД, назначив компенсацию ее учредителям.

Анар Мамедли заподозрен по статье 206.3.2 УК Азербайджана ("Контрабанда по предварительному сговору группой лиц", предусматривает до 8 лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла"), сообщила его сестра Шафа Мамедли.

"Деталей мы не знаем. Известно только то, что Анара привлекли по делу Abzas Media. Мы только сегодня утром Анару привлекли адвоката для защиты его прав. Адвокату пока не удалось встретиться с ним. Адвокат в течение дня намерен добиться встречи с Анаром", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

30 апреля или 1 мая Мамедли предстанет перед судом для избрания в отношении него меры пресечения. Ночь Мамедли провел в изоляторе временного содержания Хатаинского районного управления полиции. Следствие ведется главным управлением полиции Баку. Права Мамедли будет защищать адвокат Эльмар Сулейманов, рассказала его сестра.

Адвокат Эльмар Сулейманов воздержался от комментариев, поскольку не виделся с Мамедли и не общался со следователями. "Мы только сегодня утром заключили договор о защите прав Анара Мамедли", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сулейманов добавил, что направляется в ИВС Хатаинской полиции для того, чтобы встретиться с Мамедли.

"[Мамедли] задержан, ведется расследование", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана. От дальнейших комментариев он отказался.

Международные правозащитные организации осудили задержание Анара Мамедли и призвали немедленно освободить его.

Напомним, 18 апреля был задержан руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев. Его задержание также было проведено после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами Abzas Media и Toplum TV. 19 апреля Алиеву было предъявлено обвинение в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media. Суд заключил его под стражу.

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