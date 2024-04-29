Обыски по делу Abzas Media прошли у правозащитника Анара Мамедли и его близких

29 апреля 2024, 19:52

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Силовики провели обыски в квартире задержанного правозащитника Анара Мамедли и его родителей, объяснив это следствием по делу интернет-издания Abzas Media. Адвокату не позволили присутствовать при обыске.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли был задержан сегодня днем на улице в Баку, когда шел забрать ребенка из детсада. Его задержанию предшествовали публикации в провластных СМИ, в которых ЦМВОД упоминался как одна из организаций, получающих средства от "западных доноров" на "подрывные цели", рассказал бывший исполнительный директор ЦМВОД, глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы.

С 2002 года в Азербайджане работал Центр мониторинга выборов, он был зарегистрирован только 1 февраля 2008 года, но уже в мае того же года суд по требованию Минюста отменил регистрацию. В 2016 году ЕСПЧ коммуницировал жалобы 25 общественных объединений Азербайджана, которые попросили признать незаконными отказы в регистрации. Среди них были "Центр мониторинга выборов" и ЦМВОД, учредители которых - бывшие политзаключенные Анар Мамедли и Башир Сулейманлы. В январе 2023 года ЕСПЧ признал неправомерным отказ властей Азербайджана регистрировать ЦМВОД, назначив компенсацию ее учредителям. Ранее, в декабре 2021 года, ЕСПЧ признал нарушением лишение регистрации Центра мониторинга выборов.

После задержания Анар Мамедли был доставлен на свою квартиру в Баку в связи с проведением обыска, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов, с которым активист заранее заключил договор о защите.

"Но мне не позволили встретиться с Анаром Мамедли и присутствовать во время обыска, несмотря на то, что у нас ним мы договор, и я представил ордер и адвокатское удостоверение. Сотрудники полиции заявили, что Анар Мамедли привлечен по делу Abzas Media, и у них есть судебная санкция на проведение "обыска и изъятия". При этом они указали, что поскольку я являюсь адвокатом другого фигуранта этого дела – журналистки Севиндж Вагифгызы, то по закону не имею права быть защитником Анара Мамедли. Поэтому меня не допустили к защите прав Анара Мамедли", – рассказал он.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Силовики провели обыски не только в квартире Анара Мамедли, но и в доме его родителей, сообщила сестра правозащитника Шафа Мамедли. "В квартире, где мы живем с родителями, забрали старые документы. Якобы в кармане рубашки Анара нашли некие квитанции, которые также были "изъяты". Забрали мой компьютер, мою флеш-карту", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Шафа Мамедли побывала также в квартире брата. "Они привозили с собой Анара на обыск. Но никого в квартиру во время обыска не пустили. Его адвоката не пропустили из-за того, что Анар задержан по делу Abzas Media, и этот юрист уже участвует в защите одного из арестованных. Журналистов также не подпускали близко к дому, чтобы они не могли снять, как Анара приводят и уводят, чтобы он не смог им что-то сказать. У Анара из квартиры унесли компьютер, мобильный телефон, с которого он обычно заходил в социальные сети. И еще, мы полагаем, что они подложили и "изъяли" деньги. Там на столе были оставлены резинки, которыми обычно в банках связывают стопки с денежными купюрами", - рассказала она.

Женщина отметила, что сейчас родные и коллеги Анара Мамедли заняты поиском адвоката. "По делу Abzas Media уже арестованы семь человек. Анар стал восьмым задержанным. Практически все независимые адвокаты, которые не опасаются выходить на политические дела, уже задействованы в защите арестованных по этому делу. По закону, на этапе следствия защищающий права одного обвиняемого уже не может участвовать в защите прав другого фигуранта", - рассказала сестра правозащитника.

По ее данным, после обыска Анара Мамедли увезли в главное управление полиции Баку. Женщина усомнилась, что ее брат имеет отношение к делу Abzas Media. "ЦМВОД - организация, в которой состоит мой брат, - занималась вопросами демократического просвещения граждан, мониторингом выборов", - пояснила она.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch сегодня осудила задержание Анара Мамедли и призвала немедленно освободить его. "Несмотря на пристальное внимание к Азербайджану, после серии арестов журналистов и гражданских активистов, даже сейчас, когда страна готовится к проведению предстоящего мероприятия COP29, власти задержали видного гражданского активиста Анара Мамедли. Его следует немедленно освободить", - написала в социальной сети X директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер.

Возглавляемый Анаром Мамедли ЦМВОД вошел в число учредителей "Инициативы справедливой среды - COP29", созданной пятью НПО с целью привлечь внимание к проблемам с правами человека, окружающей средой и коррупцией в Азербайджане в связей с предстоящей международной климатической конференцией COP29 в Баку.

В пресс-службе МВД дополнительной информации к тому, что Анар Мамедли «задержан, ведется расследование», не предоставили, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 18 апреля был задержан руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев. Его задержание также было проведено после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами Abzas Media и Toplum TV. 19 апреля Алиеву было предъявлено обвинение в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media. Суд заключил его под стражу.

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