Правозащитник Анар Мамедли задержан в Баку

29 апреля 2024, 16:10

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Силовики задержали на улице в Баку правозащитника Анара Мамедли, сообщил его коллега. В полиции подтвердили задержание Мамедли.

Руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли был задержан сегодня около 15 часов (14 мск) в Баку на улице Теймура Алиева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» бывший исполнительный директор ЦМВОД, глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы.

"Анар Мамедли шел в детский сад, чтобы забрать ребенка. Близ детского сада, на улице Теймура Алиева, его схватили лица в штатском, посадили в черный автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Это видели люди, знающие Анара, и сообщили нам. После этого Анар на связь не выходил. До его телефона звонки не доходят", - рассказал Сулейманлы.

Он обратил внимание, что в последнее время в провластных СМИ в материалах об организациях и людях, получающих средства от "западных доноров" на "подрывные цели", упоминался ЦМВОД и конкретно Анар Мамедли.

Агентство «Sputnik Азербайджан» 21 апреля в публикации "Дети капитана Гранта": как Запад финансирует азербайджанские НПО» утверждало, что «деятельность местных грантополучателей является угрозой национальному суверенитету». В статье указывалось, что возглавляемый Анаром Мамедли центр получил 150 тысяч манатов (около 90 тысяч долларов) из-за рубежа на "проведение антипиарной компании" в связи с внеочередными президентскими выборами в 2024 году.

Сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы подтвердил информацию о задержании Мамедли. "Анар Мамедли задержан, ведется расследование", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее Анар Мамедли подвергался уголовному преследованию. В 2014 году суд в Баку вынес обвинительный приговор Анару Мамедли и еще двум активистам по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями, в присвоении имущества и должностном подлоге. Мамедли был приговорен к 5,5 года тюрьмы, но не признал вину. В марте 2016 года Мамедли был помилован. В апреле 2018 года ЕСПЧ признал неправомерным арест Мамедли и постановил выплатить ему компенсацию в размере 9500 евро.

В 2014 году Анар Мамедли стал лауреатом правозащитной премии имени Вацлава Гавела. Международная правозащитная организация Amnesty International признала его "узником совести". Осудил обвинительный приговор Анару Мамедли и директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Янез Ленарчич. Генпрокуратура Азербайджана в свою очередь отвергла версию о политической подоплеке дела.

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