Имран Алиев арестован в связи с делом Abzas Media

20 апреля 2024, 04:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель сайта Meclis.info Имран Алиев стал обвиняемым по делу о контрабанде иностранной валюты, возбужденном против сотрудников Abzas Media. Суд отправил его под стражу на два месяца, защита намерена обжаловать арест.

Как писал "Кавказский узел", руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев был задержан в Азербайджане 18 апреля после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами против сотрудников Abzas Media и Toplum.TV.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Имрану Алиеву предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК Азербайджана (контрабанда по предварительному сговору лиц) в рамках дела против сотрудников Abzas Media. 19 апреля Хатаинский районный суд Баку избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца и один день, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» близкие Алиева.

Источники отметили, что Алиев пожаловался на пытки и отвергает обвинения. «Он дал признательные показания под пытками электрошоком», - сообщили источники из окружения Алиева, пожелавшие сохранить анонимность. Они также отметили, что решение будет обжаловано.

Адвокат Алиева Ганга Ибрагимов воздержался от комментариев для прессы.

Адвокат Ульви Гасанли Зибейда Садыгова, в свою очередь, отказалась детально комментировать публикации о том, что ее подзащитный получал гранты и обналичивал их в Грузии: «Я ничего не могу сказать, поскольку имею обязательства о неразглашении тайны следствия, а Гасанли сам отказывается от дачи показаний, потому что считает обвинения абсолютно ложными. Кроме того, мой подзащитный уже отвергал подобные измышления в СМИ».

Адвокат Севиндж Вагифгызы Эльчин Садыгов в связи со служебной командировкой оказался недоступным для комментариев.

В Хатаинском суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об аресте Алиева. Получить комментарий представителя следственного органа «Кавказскому узлу» не удалось.

Провластный сайт qafqazinfo.az 18 апреля опубликовал статью под названием "Новые факты по делу Abzas Media и Toplum TV" В ней утверждается, что в ходе расследования выявились новые факты получения обвиняемыми грантов у западных доноров через банки США, Германии, Австрии, Чехии и Грузии, а также "новые имена". Как утверждают авторы статьи, деньги обналичивались в банкоматах Грузии и по частям доставлялись в Азербайджан, чтобы "не вызывать подозрений". В статье руководитель платформы Meclis.info Имран Алиев, наряду с директором Abzas Media Ульви Гасанли и главным редактором этого издания Севиндж Вагифгызы, обвиняется в использовании "безымянных банковских карт" грузинского, американского и британского банков "в целях уклонения от финансового контроля". Там уже указывается, что нарушение законодательства о грантах - "не единственная вина" участников этих медиа-проектов, а сами проекты "имели антинациональный характер и были рассчитаны на то, чтобы нанести удар по независимому внешнеполитическому курсу Азербайджана".

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов считает, что Алиева может объединять с Abzas Media только получение грантовых средств от общих доноров. Он уверен, что «утечка» на сайт qafqazinfo.az была информационной подготовкой ареста Алиева.

Гусейнов отметил, что на сайте Meclis.info публиковалась информация, касающаяся исключительно деятельности парламента Азербайджана. Другие темы этот проект не затрагивал.

«Сайт проводил исследования медийную активность депутатов, републиковал их комментарии и заявления в прессе, при этом внимание обращалось на экстравагантные, порой алогичные или нелепые высказывания парламентариев, что выставляло их в сомнительном свете. Такие высказывания депутатов как, например, «Я докажу, что ведро единица измерения», «Климатические изменения по-разному действуют на мужчин и женщин», «Франция сфальсифицировала результаты референдума в Новой Каледонии», конечно, вызывали насмешки. Депутаты не контролируют свою речь, а когда пресса акцентирует внимание на подобных проколах страдает имидж всей власти, поэтому сайт вызывал раздражение в правящих кругах. И они решили «наказать» Алиева, используя вероятно то, что он получил гранты от тех же западных доноров, что и Abzas Media. Сейчас провластная пропаганда представляет их как некую «преступную сеть», - сказал Гусейнов.

Формально, с точки зрения азербайджанского законодательства, получение грантов без регистрации государственным органом является нарушением закона, заметил директор ИСБР.

«Однако за получение грантов абсурдно кого-то наказывать, ведь грант - безвозмездная помощь. В некоторых странах Европы вообще гранты до 100-150 тысяч долларов не декларируются, другой вопрос, на какие цели используются гранты. Азербайджанская пропаганда утверждает, что фигуранты дела Abzas Media использовали гранты в «антинациональных целях», но в чем это заключается не поясняется. Выявлять пороки власти, разоблачать коррупцию - это не преступление и не вред «национальным интересам». Да и в уголовном деле, насколько я знаю, нет обвинений о том, что арестованные планировали какие-то «антигосударственные преступления», - отметил Гусейнов.

Он допускает, что фигуранты дела Abzas Media могли получать деньги через иностранные банки и обналичивать их через безымянные карты в Грузии, поскольку азербайджанские законы установили практически невыполнимые условия для получения грантовой поддержки из-за рубежа.

В 2013 году незарегистрированные Минюстом НПО в Азербайджане фактически потеряли возможность пользоваться грантами. С 2014 года закон обязывает организации каждые 90 дней сообщать в госорганы об изменениях в своих реестровых списках, введены новые правила проверок деятельности НПО и установлены новые виды нарушений, за которые полагаются крупные штрафы для НПО и их руководителей. Летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, были заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО.

«Вся проблема в том, что правительство Азербайджана десять лет назад ужесточило законодательства и создало препятствия для деятельности иностранных доноров - их обязали регистрировать гранты и работать только с НПО, имеющими государственную регистрацию. В то же время власти отказывают неугодным НПО в регистрации, их не регистрируют даже после решений ЕСПЧ, поэтому доноры просто отказались работать в Азербайджане. На мой взгляд, запад тогда должен был добиться отмены реакционных поправок в закон об НПО в Азербайджане, как сейчас жестко требует от Грузии, чтобы она не принимала закон об иностранных агентах. Но вместо этого западные доноры предпочли использовать другие схемы финансирования и теперь власть трактует это как незаконные действия, хотя с точки зрения Европейской конвенции прав человека журналисты не нарушали закон - цели получения ими финансовой помощи соответствовали статье 10 этой конвенции о свободе выражения мнений», - пояснил Гусейнов.

Он отметил, что деньги с безымянных карт технически можно обналичивать и в Азербайджане.

«Но в банкоматах есть видеорегистраторы, они фиксируют лица снимающих деньги. С другой стороны, хотя на безымянных картах не указывается имя получателя денег, но название банка фиксируется, и азербайджанское правительство могло бы добиться от иностранных банков предоставления информации о владельцах карт под предлогом целей борьбы с преступностью», - полагает Гусейнов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.