Журналист Имран Алиев задержан в связи с делом против Abzas Media и Toplum.TV

19 апреля 2024, 04:09

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Руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев задержан в Азербайджане после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами против сотрудников Abzas Media и Toplum.TV.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Следователи продолжают допрашивать разных журналистов в связи с делом против Abzas Media.

Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Имран Алиев был задержан вечером 18 апреля в Бакинском аэропорту при вылете в Стамбул. Руководитель ресурса, посвященного мониторингу деятельности парламента Азербайджана, сам успел сообщить о задержании.

Видеообращение, записанное Алиевым в нейтральной зоне аэропорта, распространил аккаунт Abzas Media в Instagram*. Алиев сообщил, что его задержали в аэропорту, когда он проходил пограничный контроль для вылета в Стамбул.

«После публикации на сайте qafqazinfo.az я в целях безопасности решил на время перебраться в Стамбул. Все утверждения в этой публикации - вымысел. Я не знаю, сами они это придумали или это продукт искусственного интеллекта, но суть в том, что они хотят все медийные организации привязать друг к другу. Я задержан, ждут какого-то полковника, меня куда-то увезут. У меня отобрали билет и документы», - сказал Алиев на видео, переведенном корреспондентом “Кавказского узла”. После слов Алиева об отобранных документах запись была прервана.

Сайт, который упомянул Имран Алиев, 18 апреля опубликовал статью под названием “Новые факты по делу Abzas Media и Toplum TV”. В ней утверждается, что в ходе расследования выявились новые факты получения обвиняемыми грантов у западных доноров через банки США, Германии, Австрии, Чехии и Грузии, а также “новые имена”. Как утверждают авторы статьи, деньги обналичивались в банкоматах Грузии и по частям доставлялись в Азербайджан, чтобы «не вызывать подозрений» .

В статье руководитель платформы «Meclis.info» Имран Алиев, наряду с директором Abzas Media Ульви Гасанли и главного редактором этого издания Севиндж Вагифгызы обвиняется в использовании «безымянных банковских карт» грузинского, американского и британского банков, “в целях уклонения от финансового контроля”. Там уже указывается, что нарушение законодательства о грантах - «не единственная вина» участников этих медиа-проектов, а сами проекты “имели антинациональный характер и были рассчитаны на то, чтобы нанести удар по независимому внешнеполитическому курсу Азербайджана”.

Получить комментарии в МВД и государственной пограничной службе Азербайджана “Кавказскому узлу” не удалось.

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