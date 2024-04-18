Журналист Мина Алиярлы повторно допрошена по делу Abzas Media

18 апреля 2024, 07:14

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Следователи в Азербайджане вызвали журналиста-фрилансера Мину Алиярлы и повторно допросили ее по делу Abzas Media. Кроме Алиярлы повторно допрашивались и другие журналисты. Власти имитируют процессуальные действия в ответ на критику со стороны международных организаций за преследование сотрудников СМИ, считает правозащитник Эмин Гусейнов.

Как информировал "Кавказский узел", в Азербайджане арестовано шестеро сотрудников Abzas Media, они обвиняются в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 27 ноября 2023 года стало известно, что силовики допросили по делу Abzas Media журналиста-фрилансера Мину Алиярлы.

17 января глава представительства Европейского союза в Азербайджане, посол Питер Михалко осудил давление на арестованных журналистов в Азербайджане и унижающее их достоинство обращении. Тревогу по поводу арестов в Азербайджане журналистов выразила и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Риберио. Официальный Баку отверг эти обвинения.

Журналист-фрилансер Мина Алиярлы 17 апреля была вызвана в главное управление полиции Баку, где находилась в течение трех часов в сопровождении своего адвоката. Алиярлы была допрошена в качестве свидетеля по делу Abzas Media, сообщил ее адвокат Назим Мусаев.

"Повторный вызов нам объяснили возникновением у следствия дополнительных вопросов. Мина Алиярлы ответила на вопросы. К сожалению, деталей мы не можем сообщить из-за обязательств по неразглашению тайны следствия", – рассказал Мусаев корреспонденту "Кавказского узла".

Сама Мина Алиярлы пояснила, что вопросы ей задавали по делу Abzas Media. Она отметила, что с нее взяли расписку о неразглашении тайны следствия.

Алиярлы добавила, что не имеет жалоб на силовиков. "Отношение было корректным, какого-либо физического или психологического давления не было", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На фоне критики в адрес властей Азербайджана со стороны международных организаций за аресты журналистов, следствие решило имитировать активность, чтобы показать, что процессуальные действия продолжаются. Это нужно, чтобы обосновать продолжающееся предварительное заключение уже арестованных журналистов, отметил директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

"В последние месяцы активных следственных действий по делу Abzas Media не было. Даже с арестованными журналистами следствие не проводило мероприятий. И вот за последние дни на допрос были вызваны четыре человека – двое журналистов Исмаил Тагиев и Мина Алиярлы и еще две активистки. Благо, пока обошлось без новых арестов", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нельзя исключать и того, что следователи решили "копать глубже" и готовить почву для предъявления новых обвинений арестованным или привлечь в качестве обвиняемых новых участников дела, сказал Гусейнов.

Представители следственного органа оказались не доступными для комментариев.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, об этом рассказывается в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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