Суд в Баку отказался освободить журналиста Бабалы из-под стражи

03 апреля 2024, 13:17

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Районный суд в Баку не удовлетворил просьбу о переводе под домашний арест журналиста Хафиза Бабалы, обвиняемого по делу интернет-издания Abzas Media. Защита озвучила планы обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта суд продлил на три месяца срок ареста журналиста Хафиза Бабалы, обвиняемого по делу интернет-издания Abzas Media. 15 марта апелляционный суд в Баку оставил в силе это решение.

В Азербайджане арестованы шестеро сотрудников Abzas Media, они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, об этом рассказывается в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В Хатаинском райсуде Баку под председательством судьи Сульханы Гаджиевой 2 апреля состоялось рассмотрение ходатайства о переводе Хафиза Бабалы под домашний арест, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналиста Расул Джафаров.

"Ходатайства о переводе под домашний арест подаются в связи с отсутствием процессуальных оснований для содержания обвиняемого под стражей. В случае с Хафизом Бабалы таких оснований нет. Следствие мотивирует заключение Бабалы под стражу субъективными предположениями о том, что он, оставаясь на свободе, может «скрыться», «воздействовать на ход следствия». Однако мы указали на несостоятельность этих утверждений. Во-первых, у Хафиза Бабалы еще задолго до открытия против него уголовного дела, налоговой службой по спорному гражданскому делу против неработающего предприятия, в котором он миноритарный акционер, был введен запрет на выезд из страны. С другой стороны, у Хафиза Бабалы есть постоянное место жительства. Помимо того, соблюдение условий домашнего ареста контролируется чиновниками службы пробации", - сказал Джафаров.

Судья не удовлетворила ходатайство, в связи с чем защита подаст апелляцию, отметил Джафаров.

По его словам, Бабалы также потребовал отвода судьи Гаджиевой. Журналист счел, что она предвзята по отношению к нему, поскольку ранее уже выносила решения о заключении его под стражу и отклонении ходатайств журналиста. Однако судья не увидела «достаточных оснований» для отвода и оставила ходатайство нерассмотренным, сказал адвокат.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении по ходатайству Бабалы. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Напомним, Хафиз Бабалы также потребовал опровержений от азербайджанских изданий, которые опубликовали информацию о том, что он проводил журналистские расследования по указанию иностранных доноров.

Поскольку требования Бабалы об опровержении не были удовлетворены, он подал иски о клевете к Qafqazinfo.az, ikisahil.az и телеканалу ATV. 2 апреля в Наримановском суде Баку состоялось подготовительное заседание по иску Бабалы к интернет-изданию Qafqazinfo.az.

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