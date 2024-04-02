Начался процесс по иску арестованного журналиста Бабалы о клевете

02 апреля 2024, 20:11

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Азербайджанский журналист-расследователь Хафиз Бабалы, арестованный по делу о контрабанде, подал иски о клевете с требованием возмещения морального ущерба к трем изданиям, которые после ареста Бабалы разместили публикации о нем. Суд в Баку начал рассматривать иск против интернет-издания Qafqazinfo.az.

Как писал "Кавказский узел", журналист-расследователь Хафиз Бабалы, арестованный в Азербайджане по обвинению в контрабанде, потребовал опровержений от изданий, которые опубликовали информацию о том, что он проводил журналистские расследования по указанию иностранных доноров.

28 декабря 2023 года новостное издание Qafqazinfo.az опубликовало сообщение, в котором утверждалось, что привлеченный к уголовной ответственности по делу против сотрудников Abzas Media Бабалы долгие годы "в рамках грантовых проектов устанавливал связи с иностранными организациями и фондами, по их заданию вел расследования, готовил статьи". Были названы ряд американских и европейских организаций, и в частности, Fritt Ord Foundation (Фонд свободы слова, Норвегия), Human Rights Foundation (Фонд прав человека, США), Global İnvestigate Journalism Network* – GİJN (Глобальная сеть журналистов-расследователей*, США), Berlin Risk Advisors GmBH и ALL AML GmBH (Организации, занимающиеся расследованиями финансовых преступлений, Германия), OCCRP* (Проект против организованной преступностью и коррупции*, США и Фонд Сороса*), Forbidden Stories (Запрещенные истории, Франция). Этот же текст был опубликован на сайте ikisahil.az и озвучен вечером того же дня ( 28 декабря ) на общенациональном частном телеканале ATV.

Поскольку требования Бабалы об опровержении не были удовлетворены, он подал иски о клевете против Qafqazinfo.az, ikisahil.az и телеканала ATV. Иски поданы в отдельности по территориальной юрисдикции в разные суды, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналиста Расул Джафаров.

2 апреля в Наримановском районном суде Баку состоялось подготовительное заседание по иску Бабалы против интернет-издания Qafqazinfo.az. Как сообщил адвокат Джафаров, он ходатайствовал об обеспечении личного участия журналиста на процессе. Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 7 мая. Представитель ответчика отсутствовал на процессе, отметил адвокат.

Джафаров рассказал, что предметом иска стала статья "Новые подробности по делу Хафиза Бабалы", опубликованная на сайте Qafqazinfo.az. 28 декабря 2023 года. Истец считает, что в ней содержались клеветнические и оскорбительные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Бабалы как журналиста-расследователя.

В частности, в четвертом абзаце статьи утверждалось, что "редактор информационного агентства Turan Хафиз Бабалы, долгие годы в рамках грантовых проектов устанавливал связи с иностранными организациями и фондами, по их заданию вел расследования, готовил статьи". Как отмечено в исковом заявлении это утверждение "носит клеветнический характер и не отражает действительность". Истец не проводил расследований по заказу иностранных организаций и фондов, а также не публиковал статьи по их заказу. Его расследования были частью его журналистской деятельности, в рамках которой всегда были соблюдены этические принципы и нормы журналистики, отмечается в исковом заявлении.

"К Бабалы ни разу не было предъявлено никаких претензий по поводу расследований и опубликованных им статей, а информация в этих статьях не была опровергнута ни одним административным органом и не оспорена через суд", - продолжил адвокат.

Истец также считает клеветническим утверждение в шестом абзаце статьи на Qafqazinfo.az о том, что "в проекты с участием Хафиза Бабалы были вовлечены и основные лица занимающейся матерщиной оппозиции за рубежом". Адвокат пояснил, что "Бабалы не имел никакой связи" с описанной в статье оппозицией, "под которой авторы публикации, очевидно, имели в виду некоторых азербайджанских блогеров за рубежом".

Бабалы требует опровержения опубликованных о нем клеветнических утверждений, принесения ему ответчиком извинений и выплаты компенсации в размере 9900 манатов (около 6 тысяч долларов США) и обязать редакцию Qafqazinfo.az оплатить судебные расходы в связи с иском в размере 119,4 маната (около 70 долларов США).

Джафаров отметил, что аналогичные иски против телеканала ATV и электронной версии газеты «Ики сахиль» ikisahil.az. уже также приняты в производство и подготовительные заседания по ним состоятся в течение апреля.

От близких Бабалы корреспонденту "Кавказского узла" поступило заявление журналиста в связи с публикациями в СМИ о нем.

Так, в частности, он считает, что данные о компании Berlin Risk Advisors, упомянутой в публикации среди "заказчиков" расследований Бабалы, попали в СМИ от следственного органа. "13 декабря 2023 года в показаниях следствию я говорил о моем сотрудничестве с Berlin Risk Advisors по двустороннему договору. Однако это сотрудничество, направленное на анализ вопросов риск-менеджмента среди потенциальных бизнес-субъектов, не имело абсолютно никакого отношения к моей журналистской деятельности. Контракт с Berlin Risk Advisors у меня не был публичным и поэтому СМИ не могли располагать информацией о моем сотрудничестве с германской компанией, кроме как получить эту информацию от следствия", - указывает Бабалы.

Он считает, что следственный орган, расследующий против него "сфабрикованное дело о контрабанде, распространив сведения, касающиеся тайны следствия на самом деле совершил преступление". "Для избрания меры пресечения в отношении меня в виде ареста следственный орган выдвинул предположение о том, что оставаясь на свободу я могу "раскрыть тайну следствия". Но тайну следствия нарушили они сами", - отмечает Бабалы.

Бабалы подчеркнул, что с указанными в публикациях в СМИ другими иностранными неправительственными и журналистскими организациями у него "не было финансового и профессионального сотрудничества". "Я не получил у них никакой финансовой помощи, грантов, и тем более заказов", - указывает Бабалы.

В Наримановском суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что начато рассмотрение иска Бабалы. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Получить комментарии в редакции Qafqazinfo.az не удалось, на звонки по указанным на сайте номерам телефонам не отвечали.

Хафиз Бабалы предавал огласке общественно важные проблемы – в своих журналистских расследованиях сообщал о фактах масштабной коррупции в Азербайджане. Он стал одним из лауреатов премии "Свободные СМИ-2019", присуждаемой норвежским Фондом Фритта Орда (The Fritt Ord Foundation) и германским Фондом ZEIT.

В Азербайджане арестовано уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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