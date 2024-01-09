Арестованный журналист Бабалы потребовал опровержений от масс-медиа

09 января 2024, 15:31

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Журналист-расследователь Хафиз Бабалы, арестованный в Азербайджане по обвинению в контрабанде, потребовал опровержений от изданий, которые опубликовали информацию о том, что он проводил журналистские расследования по указанию иностранных доноров.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря силовики задержали журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, который, в частности, публиковал свои материалы в Abzas Media. При обыске у него дома были изъяты компьютер, мобильный телефон и некоторые документы. За две недели до этого, 28 ноября, Бабалы вызывали в качестве свидетеля по делу Abzas Media. 14 декабря "Репортеры без границ" осудили задержание Хафиза Бабалы. Власти должны освободить Бабалы и всех ранее задержанных сотрудников СМИ, заявил Комитет по защите журналистов. В тот же день суд арестовал Бабалы на три месяца. 20 декабря апелляционный суд утвердил это решение.

20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова. О том, кто делает Abzas Media, и кому были посвящены громкие расследования, также рассказывается в краткой справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Содержащийся под арестом журналист-расследователь Хафиз Бабалы опроверг распространенные в некоторых СМИ "абсолютно ложные и клеветнические" публикации о нем, которые "дискредитируют его и наносят ущерб его деловой репутации".

В заявлении журналиста (имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в частности, указывается, что некоторое время назад на сайтах qafqazainfo.az, ikisahil.az, телеканале ATV и других СМИ были опубликованы материалы о нем, содержащие неверные сведения.

28 декабря новостное издание Qafqazinfo.az опубликовало сообщение, в котором утверждалось, что привлеченный к уголовной ответственности по делу против сотрудников Abzas Media Бабалы долгие годы "в рамках грантовых проектов устанавливал связи с иностранными организациями и фондами, по их заданию вел расследования, готовил статьи". Были конкретно названы ряд американских и европейских организаций, и в частности, Fritt Ord Foundation (Фонд свободы слова, Норвегия), Human Rights Foundation (Фонд прав человека, США), Global İnvestigate Journalism Network – GİJN (Глобальная сеть журналистов-расследователей, США), Berlin Risk Advisors GmBH и ALL AML GmBH (Организации, занимающиеся расследованиями финансовых преступлений, Германия), OCCRP (Проект против организованной преступностью и коррупции, США и Фонд Сороса*), Forbidden Stories (Запрещенные истории, Франция). Этот же текст был опубликован на сайте ikisahil.az и озвучен вечером того же дня ( 28 декабря ) на общенациональном частном телеканале ATV.

По словам Бабалы, он не имел "никаких прямых или косвенных связей" с указанными в публикациях иностранными структурами. Он лишь был удостоен премии, присужденной норвежским Фондом Фритта Орда (The Fritt Ord Foundation) и германским Фондом ZEIT, которая не была связана с конкретными расследованиями и не накладывала на него каких-либо обязательств. Бабалы подчеркивает, что не получал поручений ни от международных, ни от местных организаций или частных лиц, не проводил "заказных" расследований. "Ни по одному журналистскому расследованию против меня не было подано ри одногро судебного иска, от меня не было истребовано опровержения ни по одному из распространенных мной сведений", - далее сказано в заявлении журналиста.

Он отмечает, что сотрудничал непосредственно с изданиями, которые публиковали его расследования. Бабалы потребовал в течение семи дней удалить дискредитирующие его материалы и опубликовать в том же объеме и на том же месте опровержения. В противном случае журналист намерен предпринять "соответствующие правовые шаги" против редакций, опубликовавших порочащие его сведения.

Адвокат журналиста Расул Джафаров сказал корреспонденту "Кавказского узла", что Бабалы имеет право подать в суд на СМИ, в которых были опубликованы, дискредитирующие его сведения.

Журналист может инициировать как гражданские иски с требованием компенсаций за ущерб деловой репутации и публикации опровержения, так и подать жалобу в порядке частного уголовного обвинения с целью привлечения ответчиков к уголовной ответственности по статье 147 ("клевета") УК Азербайджана.

Джафаров сказал, что Бабалы не имеет жалоб на условия содержания и обращение с ним, сохраняет бодрость духа.

Он добавил, что журналист отвергает обвинения. В ближайшее время защита планирует подать ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, сказал адвокат.

Хафиз Бабалы предавал огласке общественно важные проблемы – в своих журналистских расследованиях сообщал о фактах масштабной коррупции в Азербайджане. Он стал одним из лауреатов премии "Свободные СМИ-2019", присуждаемой норвежским Фондом Фритта Орда (The Fritt Ord Foundation) и германским Фондом ZEIT.

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