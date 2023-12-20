Суд оставил в силе арест Хафиза Бабалы

20 декабря 2023, 16:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу на арест журналиста-расследователя Хафиза Бабалы. Защита считает это решение необоснованным.

Как писал "Кавказский узел" 13 декабря силовики задержали журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, который, в частности, публиковал свои материалы в Abzas Media. При обыске у него дома были изъяты компьютер, мобильный телефон и некоторые документы. За две недели до этого, 28 ноября, Бабалы вызывали в качестве свидетеля по делу Abzas Media. 14 декабря "Репортеры без границ" осудили задержание Хафиза Бабалы. Власти должны освободить Бабалы и всех ранее задержанных сотрудников СМИ, заявил Комитет по защите журналистов. В тот же день суд арестовал Бабалы на три месяца.

20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова. О том, кто делает Abzas Media, и кому были посвящены громкие расследования, также рассказывается в краткой справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Рассмотрение жалобы на арест Бабалы состоялось сегодня в Бакинском апелляционном суде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Хафиза Бабалы Расул Джафаров.

"Мы подали апелляцию на арест Хафиза Бабалы. Для заключения его под стражу нет материальных и процессуальных основ. Из представления для его ареста не видно, в чем заключаются первичные доказательства против него", - сказал адвокат.

По его словам, Бабалы привлечен по делу сотрудников Abzas Media, и обвинение основывается на том, что в офисе редакции были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в размере 40 тысяч евро, которые, как утверждается, были ввезены контрабандным путем. "Однако Хафиз Бабалы не пользовался этим офисом. Он сотрудничал с изданием удаленно, и его связь с Abzas Media заключалась лишь в публикации статей. С другой стороны, утверждения следствия о том, что он должен находиться под стражей, потому что может скрыться от следствия, являются лишь субъективными предположениями. В начале следствия он привлекался в качестве свидетеля и по первому вызову явился для дачи показаний. Кроме того, Бабалы является инвалидом третьей группы - один глаз у него не видит, вторым глазом он видит слабо. Мы ходатайствовали перед апелляционным судом отменить решение об аресте и перевести Бабалы под домашний арест", - сказал адвокат.

Однако, по его словам, апелляционный суд не удовлетворил ни ходатайство, ни саму жалобу.

Защита продолжит правовые меры для изменения меры пресечения и подаст отдельное ходатайство для перевода под домашний арест, сказал адвокат.

По его словам, Бабалы не имеет жалоб на условия содержания. Однако журналисту в СИЗО ввели запрет на телефонные звонки и встречи с близкими. "Мне пока не удалось выяснить, введен ли запрет следственным органом. Связаться со следователем пока не удалось. Запрет может вводиться только следственным органом, и он должен быть обоснованным", - сказал адвокат.

Хафиз Бабалы предавал огласке общественно важные проблемы – в своих журналистских расследованиях сообщал о фактах масштабной коррупции в Азербайджане. Он стал одним из лауреатов премии "Свободные СМИ-2019", присуждаемой норвежским Фондом Фритта Орда (The Fritt Ord Foundation) и германским Фондом ZEIT.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.