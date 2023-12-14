Азербайджанский журналист Хафиз Бабалы арестован на три месяца

14 декабря 2023, 19:01

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Суд в Баку арестовал на три месяца журналиста-расследователя Хафиза Бабалы по обвинению в контрабанде. Бабалы отказался признать вину и связал свое преследование с профессиональной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел" 13 декабря силовики задержали журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, который, в частности, публиковал свои материалы в Abzas Media. При обыске у него дома были изъяты компьютер, мобильный телефон и некоторые документы. За две недели до этого, 28 ноября, Бабалы вызывали в качестве свидетеля по делу Abzas Media. 14 декабря "Репортеры без границ" осудили задержание Хафиза Бабалы. Власти должны освободить Бабалы и всех ранее задержанных сотрудников СМИ, заявил Комитет по защите журналистов.

20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова. О том, кто делает Abzas Media и кому были посвящены громкие расследования также рассказывается в краткой справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Журналисту-расследователю Хафиз Бабалы сегодня в Главном управлении полиции города Баку было предъявлено обвинение по статье о контрабанде, совершенной по предварительному сговору группой лиц (статья 206.3.2 УК Азербайджана), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Расул Джафаров. Бабалы привлечен по уголовному делу против сотрудников интернет-издания Abzas Media, добавил адвокат.

Из управления полиции Бабалы был доставлен в Хатаинский районный суд для рассмотрения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения. "Следственный орган ходатайствовал об избрании в отношении Бабалы меры пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Суд удовлетворил это ходатайство в полной мере. Хафиз Бабалы в ходе процесса сказал, что не принимает предъявленного ему обвинения и связывает уголовное дело со своей профессиональной деятельностью, и в частности журналистскими расследованиями", - сказал адвокат.

Защита указала на отсутствие оснований для привлечения Бабалы к уголовной ответственности и заключения его под стражу.

"Следственный орган не представил веских доказательств причастности Бабалы к предполагаемому деянию – "контрабанде иностранной валюты". Фактически он привлечен только потому, что ранее по этому делу были арестованы другие журналисты из Abzas Media. С другой стороны, следствие не представило убедительных доказательств того, что Бабалы оставаясь на период следствия на свободе, может скрыться. Ранее он был привлечен по этому делу свидетелем и по первому же вызову явился в полицию для дачи показаний", - сказал Джафаров.

По его словам, защита подаст апелляцию на это решение. Адвокат также сказал, что Бабалы сохраняет бодрость духа.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выразил огорчение по поводу задержания Хафиза Бабалы, наряду с арестами в последнее время ряда других журналистов. "Среди новостей об арестах в Азербайджане, меня еще более огорчила весть об аресте Хафиза Бабалы. Свобода прессы является важным столпом демократии и страны Совета Европы должны обеспечивать права журналистов готовить репортажи без ограничений и угроз для них", - написал сегодня посол в микроблоге X.

В Хатаинском суде подтвердили информацию об аресте Бабалы на три месяца.Представители следствия оказались недоступны для комментариев.

Хафиз Бабалы предавал огласке общественно важные проблемы – в своих журналистских расследованиях сообщал о фактах масштабной коррупции в Азербайджане. Он стал одним из лауреатов премии "Свободные СМИ-2019", присуждаемой норвежским Фондом Фритта Орда (The Fritt Ord Foundation) и германским Фондом ZEIT.

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»