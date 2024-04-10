10 апреля 2024, 04:18

Журналист-фрилансер допрошен по делу Abzas Media

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанского активиста и журналиста-фрилансера Исмаила Тагиева вызвали в полицию и допросили в качестве свидетеля по делу Abzas Media.

В Азербайджане арестованы шестеро сотрудников Abzas Media, они обвиняются в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, об этом рассказывается в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Член гражданского движения Nida и журналист-фрилансер Исмаил Тагиев вечером 9 апреля был вызван в главное управление полиции города Баку и находился там вместе со своим адвокатом около трех часов. Молодой человек вышел из управления полиции около 21.30 (20.30 по мск). Его допросили в качестве свидетеля по "делу Abzas Media", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Исмаил Тагиев.

По его словам, вопросы были о деятельности интернет-издания Abzas Media, его сотрудничестве с этим ресурсом.

Тагиев не стал раскрывать подробностей, так как подписал документы об обязательствах по неразглашению тайны следствия. На вопрос, было ли какое-либо давление или воздействие на него, он ответил отрицательно. По его словам, обращение в полиции было «корректным», «психологического и физического воздействия» не было.

Представители МВД оказались не доступны для комментариев.

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Примечание:

"Суд в Азербайджане оставил под арестом главу Kanal-13", "Хафиз Бабалы пожаловался омбудсмену Азербайджана на необоснованное преследование", "Журналисты Бабалы и Гасымова оставлены под арестом в Баку".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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