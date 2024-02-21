Азербайджанские активисты учредили "Инициативу справедливой среды - COP29"

21 февраля 2024, 00:01

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Пять неправительственных организаций Азербайджана объединились, чтобы в рамках предстоящей в ноябре в Баку международной климатической конференции COP29 привлечь внимание к проблемам с правами человека, окружающей средой и коррупцией в стране. Они учредили в связи с этим "Инициативу справедливой среды - COP29".

Как писал "Кавказский узел", руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Для одобрения заявки Азербайджану потребовалась поддержка членов Восточноевропейской группы, участвующих в COP28 в Дубае. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. Ранее Алиев сообщил, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР-29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей, говорится в сообщении на сайте Национальной ассоциации нефтегазового сервиса.

Пять неправительственных организаций Азербайджана в связи с предстоящим проведением в Баку климатической конференции COP29 20 февраля объявили о создании "Инициативы справедливой среды - COP29" с целью использования этого международного мероприятия для привлечения внимания к проблемам нарушения прав человека в Азербайджане, ограничения деятельности гражданского общества, бытового насилия, коррупции, загрязнения окружающей среды.

Инициативу учредили Общественное объединение содействия экономике (ООСЕ), EcoFront, Центр усиления женщин (ЦУЖ), Центр мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) и Институт гражданских прав (ИГП).

В их заявлении указывается, что на двухнедельной климатической конференций, которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года, ожидается участие десятков тысяч гостей, в том числе "мировых лидеров, политиков высокого ранга, руководителей международных организаций, медиа и неправительственных структур". "COP29 станет первой глобальной конференцией, проведённой на территории Азербайджана после обеспечения его территориальной целостности, и вообще крупнейшим международным мероприятием, которое состоится в стране в период после восстановления ее независимости. В связи с этим проведение COP29 в Азербайджане имеет большое значение для страны с политической и экономической точки зрения, помимо экологических вопросов", - говорится в заявлении авторов инициативы.

В то же время, далее отмечается в документе, "в Азербайджане, где пройдет такое большое глобальное мероприятие, как COP29, имеется множество проблем, связанных с гражданскими правами и окружающей средой". "Эти проблемы включают в себя политически мотивированные аресты, сужение возможностей для деятельности гражданского общества, бытовое насилие, коррупцию, неэффективность действий правительства по защите окружающей среды, и в особенности в связи с нефтяным загрязнением Апшеронского полуострова, истощение водных ресурсов", - далее говорится в заявлении.

Азербайджан является одной из самых проблемных стран Европы в области положения дел с правами человека, считают авторы инициативы. "В Азербайджане многие годы, и в особенности в последние 15 лет подавляются права человека, проводятся политически мотивированные аресты членов оппозиционных партий, журналистов, блогеров, гражданских активистов. Были внесены реакционные изменения в законодательстве НПО, которые ограничили возможности для деятельности независимых общественных объединений. Новые законы о медиа и партиях сузили создают трудности для функционирования свободных СМИ и политической оппозиции", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из учредителей инициативы, глава ЦМВОД Анар Мамедли.

Азербайджан - среди аутсайдеров в борьбе с коррупцией, отметил другой учредитель инициативы, глава ООСЭ Зохраб Исмаил. "В индексе восприятия коррупции всемирной организации "Международная прозрачность" Азербайджан в 2022 году из 100 баллов набрал всего 23 и оказался на 157-м месте среди 180 стран мира. В 2023 году у страны было столько же баллов", - сказал Исмаил корреспонденту "Кавказского узла".

Он также указал, что сохранение закрытыми сухопутных границ Азербайджана, несмотря на завершение пандемии коронавирусной инфекции, необоснованно.

Исмаил также указал на актуальность проблем в Азербайджане обострения дефицита водных ресурсов на фоне глобального климатического кризиса. "Несправедливое распределение водных ресурсов в пользу олигархических групп в ущерб интересам общин и малых сельхозпроизводителей ограничивает их экономические возможности", - отметил Исмаил.

Активисты намерены консолидировать усилия в преддверии конференции COP29 для освобождения политзаключенных, восстановления свободной деятельности гражданского общества, достижения внесения прогрессивных изменений в законы об НПО и грантах, оценку ситуации с коррупцией и принятия с участием гражданского общества нового национального плана действий в области борьбы с коррупцией, отметил еще один учредитель инициативы, глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы.

"Мы также будем добиваться ратификации Стамбульской конвенции по противодействию насилию против женщин как важного шага в защите прав женщин и обеспечения гендерного равенства", - сказал Сулейманлы корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, инициатива предлагает принятие Азербайджаном амбициозных обязательств и дорожной карты по реализации Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года. Активисты призывают к указанному сроку принять и реализовать планы по очищению загрязненных нефтью территорий и эффективному использованию водных ресурсов.

По словам Сулейманлы, для достижения указанных задач в рамках инициативы предусмотрено проведение аналитической работы, общественных слушаний, просветительской кампании по продвижению заявленных целей и осуществление сотрудничества с правительственными и международными структурами.

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