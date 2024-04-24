Имран Алиев пожаловался на избиение силовиками

24 апреля 2024, 12:39

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Руководитель сайта Meclis.info Имран Алиев пожаловался на повторное избиение полицейскими после того, как он в суде заявил о пытках после задержания. Информация Алиева не соответствует действительности, возразили в полиции Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", руководителю онлайн-платформы Meclis.info Имрану Алиеву предъявлено обвинение в контрабанде иностранной валюты, как и арестованным сотрудникам интернет-издания Abzas Media. Суд отправил Алиева под стражу на два месяца. Близкие Алиева сообщили, что он отвергает обвинение и был вынужден дать признательные показания под пытками электрошокером.

Имран Алиев был задержан 18 апреля после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами против сотрудников Abzas Media и Toplum.TV. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на арест Имрана Алиева. На заседании он сообщил, что после того, как 19 апреля при избрании меры пресечения заявил о побоях и пытках током в главном управлении полиции Баку, его отвезли в Хатаинское районное управление полиции.

Там, по словам Алиева, ему предъявили претензии за то, что он пожаловался на полицейских, и повторно избили и заставили подписаться под неким письменным текстом, не позволив Алиеву ознакомиться с его содержанием, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник из окружения Имрана Алиева.

По информации близких, у Алиева на теле есть следы насилия. Несмотря на его заявление о пытках и на доводые защиты об отсутствии оснований для заключения под стражу, апелляционный суд утвердил решение об аресте.

"Имрана обвиняют в «контрабанде иностранной валюты», но о какой валюте идет речь, не раскрыли. У него дома был обыск, но денег не нашли и не изъяли, забрали какие-то документы", - рассказал один из близких Алиева.

Адвокат Алиева Ганга Ибрагимов воздержался от комментариев корреспонденту "Кавказского узла", пояснив, что не делает заявлений для прессы. Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Алиева.

Сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы опроверг утверждения о пытках и физическом давлении на Алиева. "Это безосновательные утверждения, личные суждения, не соответствующие действительности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 22 апреля международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил арест Имрана Алиева. КЗЖ призвал власти Азербайджана освободить Алиева и других заключенных журналистов и прекратить аресты по обвинениям в незаконном финансировании от международных доноров.

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